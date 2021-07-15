Almanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
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Almanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Almanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı sayısı yükseliyor. Günlerdir ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.

Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi.

Öte yandan, beş kişinin hayatını kaybettiği Koblenz kenti yakınlarında bulunan Ahrweiler bölgesi de afet bölgesi ilan edildi.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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