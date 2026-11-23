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Nvidia'da Jensen Huang yeniden dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Görevine geri dönen ünlü Ceo'yu şirket çalışanları alkışlarla karşıladı.

ÇALIŞANLARDAN JENSEN HUANG'A ALKIŞLI KARŞILAMA

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'da yönetim değişikliği sonrası dikkat çeken anlar yaşandı. Şirketin kurucusu Jensen Huang, yeniden CEO olarak göreve başlamasının ardından çalışanların karşısına çıktı. Huang'ı karşılayan çalışanlar, alkışlarla destek verdi. Şirketin başına yeniden geçmesiyle birlikte Huang, Nvidia'daki CEO'luk görevinin yanı sıra başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğini de üstlendi. Çalışanların coşkulu karşılaması, teknoloji devindeki değişimin ardından yaşanan dikkat çekici anlardan biri oldu.

YÖNETİM KURULU OY BİRLİĞİYLE KARAR ALDI

Nvidia, 23 Kasım'da yaptığı açıklamayla Jensen Huang'ın yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini duyurdu. Şirket yönetim kurulu, Huang ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından dönüş kararını oy birliğiyle aldı. ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan değerlendirmeler de karar sürecinde etkili oldu. Yönetim, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Huang'ın yeniden göreve başlamasının ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna vardı. Böylece şirketin yönetimindeki belirsizlik sona ererken Huang yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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