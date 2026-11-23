Nvidia CEO’su alkışlarla karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'li teknoloji devi Nvidia'da yeniden CEO'luk görevine getirilen şirketin kurucusu Jensen Huang, iş yerine dönüşünde çalışanların alkışlarıyla karşılandı. 23 Kasım'da yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen Huang'ın dönüşü, şirket çalışanları tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararın ardından yaşanan karşılama, teknoloji dünyasının dikkat çeken gelişmeleri arasına girdi.
- Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang, 23 Kasım'da yapılan açıklamayla yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.
- Yönetim kurulu, Huang'ın dönüş kararını oy birliğiyle aldı ve bu kararda ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan değerlendirmeler etkili oldu.
- Huang'ın yeniden göreve başlamasının ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna varıldı.
Nvidia'da Jensen Huang yeniden dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Görevine geri dönen ünlü Ceo'yu şirket çalışanları alkışlarla karşıladı.
ÇALIŞANLARDAN JENSEN HUANG'A ALKIŞLI KARŞILAMA
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'da yönetim değişikliği sonrası dikkat çeken anlar yaşandı. Şirketin kurucusu Jensen Huang, yeniden CEO olarak göreve başlamasının ardından çalışanların karşısına çıktı. Huang'ı karşılayan çalışanlar, alkışlarla destek verdi. Şirketin başına yeniden geçmesiyle birlikte Huang, Nvidia'daki CEO'luk görevinin yanı sıra başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğini de üstlendi. Çalışanların coşkulu karşılaması, teknoloji devindeki değişimin ardından yaşanan dikkat çekici anlardan biri oldu.
YÖNETİM KURULU OY BİRLİĞİYLE KARAR ALDI
Nvidia, 23 Kasım'da yaptığı açıklamayla Jensen Huang'ın yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini duyurdu. Şirket yönetim kurulu, Huang ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından dönüş kararını oy birliğiyle aldı. ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan değerlendirmeler de karar sürecinde etkili oldu. Yönetim, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Huang'ın yeniden göreve başlamasının ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna vardı. Böylece şirketin yönetimindeki belirsizlik sona ererken Huang yeniden liderlik koltuğuna oturdu.