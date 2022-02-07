Alişan'ın kızı için yaptığı kutlamaya katılmayan Buse Varol, sessizliğini bozdu: Beni kimse eve davet etmedi

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz, 1 yaşına girdi. Varol, kızı için lüks bir otelde kutlama yaptı. Eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan ise kendi ailesiyle kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Kızının doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan çift, haklarında çıkan ayrılık haberleri için peş peşe açıklama yaptı.

ALİŞAN: GÜLŞEN'İN DOĞUM GÜNÜNE SADECE KADINLAR VE ÇOCUKLAR KATILDI

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına açıklama yapan Alişan, "Benim için hiçbir şey önemli değil çünkü amcası Eliz'in 1. yaşını göremedi. Buse'nin düzenlediği partide kadınlar ve çocuklar vardı, erkekler yoktu" dedi.

BUSE VAROL: EVDEKİ PARTİYE DAVET EDİLMEDİM

Alişan ve ailesinin evde düzenlediği doğum günü partisine katılmayan Buse Varol ise sunuculara gönderdiği mesajda "Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Son anda istemediler saygı duyuyorum. Ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Her şeyin üzerine yemin ederim. Beni kimse eve davet etmedi. Ben asla böyle bir kız değilim, hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz asla bir daha 1 yaşına giremeyecek" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın ailesiyle yaptığı kutlama

Buse Varol'un düzenlediği partiden bir kare