Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık - Haberler
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Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Son günlerde boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Buse Varol, kısa saçlarını kaynak taktırarak uzattı. Yeğenleriyle bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alişan ise eşinin yeni imajı için "Alıştık artık, sürekli değiştiriyor" yorumunu yaptı.

2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz haftalarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutladı. Kayınvalidesinin evindeki doğum günü partisine davet edilmeyen Buse Varol ile Alişan'ın boşanacağı iddia edildi. Evliliklerinde kara bulutlarla gündemden düşmeyen Buse Varol imaj değiştirirken Alişan'dan da beklenen yorum geldi.

İmaj değişikliği yapmak isteyen Buse Varol, kısa olan saçlarını kuafördeki işlemlerle uzattı. Yeni imajını 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Varol'a ilk beğenilerden biri de Alişan'dan geldi.

Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

Önceki gün yeğenleriyle bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alişan, Buse Varol'un yeni imajı hakkında "Baştan beri yapıyordu bunu. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı... Alıştık artık, yapacak bir şey yok" dedi.

Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Buse Varol, Instagram, Alişan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

koray kılıç:

ne yapsın yapmak zorunda yoksa nasıl haber olacak

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