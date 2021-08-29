Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
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Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Alemin Kral dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı.

2011 - 2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve özellikle gençlerin sıkı takip ettiği dizilerden biri olan Alem Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekmişti. Demir'den yeni pozlar gelmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Yazı her fırsatta çok sevdiğini söyleyen Demir nihayet tatile gidebildi. Demir tatilden her anını takipçileriyle paylaşıyor. Genç oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Genç güzelin oyunculuğa adım attığı dizideki halinden eser olmazken güzelliği sosyal medyanın diline düştü.

Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kıralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı - Haberler Magazin
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