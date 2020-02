Akhisar'da belediye işçisinin yüzü gülecek

04.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:55

Akhisar Belediyesi 2020 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "2020 yılı için geçerli ücretlerde iyileştirme için meclis üyelerimizden yetki istiyoruz. En azından Akhisar Belediyesi'nde çalışan işçilerimiz şuan ki ekonomik sıkıntıları daha az hissetsinler istiyoruz. Sendikaların istediği oranı en azından biz verelim diye düşündük. Bizler en az 2 bin 578 TL olarak ücreti düşünüyoruz" dedi.



Akhisar Belediyesi Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 9 gündem maddesi ve 1 önerge görüşüldü. Mecliste ilk olarak açılış öncesi CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP Meclis üyelerinin ortak imzaladığı son günlerde yaşanan doğal afetler ve hain saldırılara yönelik ortak basın açıklamasını Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu okudu.



Gündem maddeleri öncesi ortak açıklamayı okuyan Belediye Başkanı Besim Dutlulu şunları dile getirdi: "2020 yılı bizim için kötü başladı ama devamının güzel ve huzurlu geçmesini temenni ediyoruz. Öncelikle birazdan okuyacağım bu metnin Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının ortak düşünceleri olduğunu bilmenizi isterim. 2020 yılının ilk günlerinde ülkemizde yaşanan doğal afetler ve şehit haberlerinin ardından yaşanmasını istemediğimiz olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda Şehit düşen 5 kahraman Türk askerimize ve 3 sivil personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyoruz. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Hepinizin bildiği gibi 22 Ocak tarihinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.22'de merkez üssü Akhisarımızın Musalar Mahallesi olan, çoğu çevre il ve hatta İstanbul'dan bile hissedilen 5,4 büyüklüğünde bir deprem afeti yaşadık. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşamadan bu afeti atlattık. Tüm Akhisar halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, Akhisarımızı ve ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Bu süreçte, belediyemizin yanı sıra, Akhisar halkının taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veren, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında tüm imkanlarını seferber eden başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Manisa Valiliğimize, Akhisar Kaymakamlığımıza, Manisa Milletvekillerimize Manisa Büyükşehir Belediyemize, çevre il ve ilçe belediyelerimize, AFAD yetkililerine, gönüllü vatandaşlarımıza ve ismini sayamadığımız herkese Akhisar halkı adına çok teşekkür ederiz. Böyle günlerde, tek yürek olarak hiçbir ayrım yapmadan birlik olan tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür eder bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ederiz. Bir teşekkür de Akhisar halkına etmek istiyorum. Kendileri de deprem sarsıntıları yaşarken, yüce bir dayanışma örneği göstererek Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 7'den 70'e seferber olan gönlü büyük Akhisar halkına yürekten teşekkür ediyorum. Akhisar Belediye'mizin başlattığı yardım kampanyasına, kendi dertlerini unutarak 1 tır 2 kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi yardımı yaptılar. Yapılan yardımlar AFAD'ın yönlendirmesiyle, Akhisar Belediyesi Acil Müdahale Ekiplerimizin gözetiminde Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize teslim edildi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız sosyal medyadan Akhisar'daki duyarlı vatandaşlarımıza defalarca teşekkürlerini iletti. Onu da sizlere iletmiş olayım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma karşısında herkes gibi ben de 'İyi ki Akhisarlıyım' dedim. İyi ki varsınız. Bu arada, her ne kadar kendileri bunun bahsedilmesinden hoşlanmasa da, başlattığımız yardım kampanyası sonrasında hemen bizimle iletişime geçen ve hiç bir ücret talep etmeden, aracına bizzat şoförlük yaparak yardımları bölgedeki depremzedelere ulaştıran, Milliyetçi Hareket Partisi Akhisar Meclis Üyesi Sayın Hüseyin Solhan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde duyurumuzun üzerine bizimle iletişime geçen ve hiçbir ücret talep etmeden halkımızın yardımlarını depremzedelere ulaştıran diğer araç sahiplerine, deprem sonrasında halkımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışan belediyedeki çalışanlarımıza, hiçbir siyasi ayrım yapmadan, büyük bir dayanışma örneği gösteren gönlü büyük Akhisar halkına teşekkürlerimi sunuyorum."



Akhisar'da deprem sonrası yapılan çalışmalar



Başkan Dutlulu Depremin hamen ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Depremin sarsıntıları şehrimizde hala devam ediyor. Dün itibariyle Akhisar'da 12 saat içinde büyüklüğü 4'ün üzerinde 4 deprem daha yaşadık. Doğal olarak hepimiz psikolojik olarak yıpratıcı bir süreçten geçiyoruz. Temennilerimiz ve dualarımız bu sarsıntıların bir an önce bitmesi ve halkımızın normal yaşantısına dönmesi yönünde. Göreve geldiğimiz nisan ayında Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ve teknik ekibi ile iletişime geçerek Akhisar'da Deprem İzleme İstasyonları kurmak için girişimlerimizi başlatmıştık. Jeoloji Mühendislerinden ve diğer uzmanlardan aldığımız bilgi, Akhisar'daki fay hareketliliğin şehrimize zarar vermeyeceği yönünde. Uzmanlar Akhisar'daki fay hareketliliğinin bir süre devam edeceğini ama kısa bir hat olduğu için büyük depremlerin beklenmediğini bize iletti. Fakat her zaman söylediğim gibi, deprem gibi doğal afet olaylarına karşı yılın 365 günü tedbirli olmalıyız. Depremin olduğu akşam Akhisar'da araçla seyir halindeydim. Deprem yaşandıktan birkaç dakika sonra ekip arkadaşlarımız hızlı bir şekilde koordine olarak kriz yönetimine başladık. Eşimi arayarak, çocuklarımın güvenliğinden emin olduktan sonra, hemen AFAD yetkilileri ve mahalle muhtarlarımız ile iletişime geçtim. Bu süreçte eşime ve çocuklarıma özürlerimi ileterek ekiplerimiz ile birlikte Akhisar'da inceleme çalışmalarına başladım. Depremin merkez üssü olan Musalar Mahallesi'ne hızlı bir şekilde giderek Muhtarımız Nurettin Yıldız ve mahalledeki vatandaşlarımızdan ilk bilgileri aldım. Ardından depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Selçikli Mahallemizi ziyaret ederek sayın Muhtarımız Mustafa Öztaş'tan da ilk bilgileri alarak bölgeden ayrıldım ve Akhisar genelinde yaptığımız yerinde inceleme çalışmalarımıza devam ettik. Aldığımız bilgileri Manisa Valiliğimiz ile yerel ve ulusal basının temsilcileri ile paylaşarak hem devlet kurumlarımızı hem de vatandaşlarımızı da bilgilendirdik. Deprem sebebiyle şok yaşayan ve evlerine girmekte tedirgin olan vatandaşlarımız için hemen belediyemizin ve şahsıma ait sosyal medya hesaplarımız üzerinden Acil Toplanma Alanları'nın duyurusunu yaptık ve sığınmaları için belediyemizin tüm tesislerinin kapılarını halkımıza açtık. Onlara sıcak sığınma yerleri sağlayarak, soğuk havada dışarıda bekleyen halkımıza da sıcak çorba ve poğaça dağıttık. Daha sonra Manisa Valimiz Sayın Ahmet Deniz hızlı bir şekilde Akhisar'a geldi. Manisa Milletvekillerimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Uğur Aydemir'in yanı sıra Akhisar Kaymakamımız Sabit Kaya, AFAD yetkilileri, Türk Kızılayı ve belediyemizin tüm idari amirleri ile birlikte Akhisar Öğretmen Evi'nde kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında değerlendirme raporları sunuldu ve bilgiler paylaşıldı. Daha sonra merkez ve kırsal mahallelerimizi ziyaret edilerek bilgiler aldık. Belediyemizin tüm kamyonlarını ve iş makinalarını bölgede hızlı bir çalışma yürütebilmeleri için AFAD'ın emrine verdik. AFAD ve diğer kurumlar ile koordinasyonumuzu hızlı bir şekilde sağlayarak, çadırların bölgeye nakliye edilmesi ve kurulması için belediye personellerimizi görevlendirdik. Belediyemize ait tüm alanları çadır kurulumu için AFAD yetkililerine sunduk. Çadırlara yerleşen vatandaşlarımız soğukta kalmasın diye önce elektrik tesisatları döşedik daha sonra başkanlık katımız da dahil olmak üzere tüm ısıtıcılarımızı toplayarak ve yeni ısıtıcılar da alarak çadırlarda kalan vatandaşlarımıza verdik. Belediyemizin tüm araçlarını, Buna makam araçlarımız da dahil ulaşım talebinde bulunan vatandaşlarımız için seferber ettik. Evlerine girmekte tedirgin olan vatandaşlarımızın yurtlara yerleştirilmesine yardımcı olduk. Ekip arkadaşlarımız depremden etkilenen mahallelerimize günde 2 kez giderek halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldular. İhtiyaçların giderilmesi noktasında diğer kamu kurumları ile koordinasyonu çok iyi sağladılar. Burada koordinasyon konusunda güzel bir çalışma örneği gösteren Belediye Başkan Yardımcımız Bedri Türk'e teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yağmur yağışının ardından çadır bölgesinin çamur olması sonrasında belediye araçlarımızla bypass malzemesi attık ve halkımızın mağduriyetinin önüne geçtik. Bunun yanı sıra çadır bölgelerine ilave çöp konteyneri ve bidonları bırakıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de halkımızın tuvalet ihtiyaçları için destekte bulundu. Duyurusunu yaptığımız Acil Toplanma Alanları ile diğer noktalarda soğukta bekleyen vatandaşlarımız için yaklaşık 6 bin adet sıcak çorba ve bir o kadar da poğaça ve simit dağıtımı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Akhisar'daki yapıların hasar tespit çalışmaları için oluşturulan heyete teknik ve ekipman desteklerinde bulunduk. Hasarlı yapıların halkımız için tehlike arz etmemesi için güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bakanlığımız tarafından Manisa Büyükşehir Belediyemize 5 milyon, Kırkağaç Belediyemize 1 milyon ve Akhisar Belediyemize de 1 milyon TL deprem çalışmaları için hibe desteği verildi. 22 Ocak tarihindeki 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı depremler sonrasında Akhisar genelinde 398 az hasarlı, 140 ağır hasarlı, 4 metruk ve 17'de acil yıkılacak yapı bulunuyor. Akhisar Kaymakamlığı'na 879 müracaat yapılmış olup, bunlardan 559 tanesinin hasar tespiti sağlanmıştır. Şu anki süreçte 320 müracaat ise değerlendirme için bekliyor. Değerlendirme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine ve ağır hasarlı yapıların yıkılmasında görev alan kurumlara da teknik destek sağladık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyardık ve bir kez de sizlerin huzurunda aynı uyarıyı tekrarlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın yönlendirmesiyle yapılan afet etkisi belirleme çalışmalarının ardından ağır ve az hasarlı bina sahiplerine nakit yardımın yanı sıra malzeme desteği dağıtımına başladık ve bu dağıtım devam ediyor. Bakanlığımızın Akhisar için verdiği acil yardım ödeneğini Akhisar Belediyesi olarak öncelikle, ağır hasarlı bina sahiplerine ulaştırdık. Bakanlık yetkililerinin belirlediği Ziraat Bankaları'na yatırılan bu yardımlar şu ana kadar 200 bin TL üzerinde. Bu yardımlar koordinasyon halinde sürekli devam ediyor. Kriz yönetimi ve olaylara hızlı müdahale etme açısından Akhisar Belediyesi'nin başarılı bir sınav atlattığını düşünüyorum. Halkımızdan da hep bu yönde geri dönüşler alıyorum. Bu süreçte, Akhisar halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden birlikte mücadele ettiğimiz belediye çalışanlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda eksik olduğumuz noktaları da tespit ettik ve gidermek için çalışmalarımızı başlattık. Bu bilgileri siz değerli meclis üyelerimizin ve kıymetli Akhisar halkının bilgilerine sunarım. Teşekkürler" dedi.



İşçi ücretleri



Yapılan açıklamanın ardından meclis gündemindeki maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde işçi ücretlerinin iyileştirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Dutlulu bu maddenin ardından yaptığı açıklamada, "2020 yılı için geçerli ücretlerde iyileştirme için meclis üyelerimizde yetki istiyoruz. En azından Akhisar Belediyesi'nde çalışan işçilerimiz şuan ki ekonomik sıkıntıları daha az hissetsinler. Sendikaların istediği oranı en azından biz verelim diye düşündük. Bizler en az 2 bin 578 TL olarak ücreti düşünüyoruz" dedi.



Dilek ve temennilerin ardından meclis sona ererken bir sonraki meclis toplantısının 3 Mart Salı günü saat 16.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

