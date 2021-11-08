AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

İSTANBUL (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiliklere gönderdiği Kanal İstanbul Çağırı mektubuna ilişkin, "Dünya değişti, hayatlar tarzlar değişti siyasette bir çok şey değişti ama CHP'nin kalıplaşmış zihniyeti hiç değişmedi. Aslında bu mektupta yatırımlara karşı çıkarken iklim krizi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki güven ve huzur iklimini bozmaya çalışan krizin ta kendisidir" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla 81 İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanlarıyla bir araya geldi. İklim değişikliği ile mücadelenin masaya yatırılacağı toplantının açılış konuşmasını Karaaslan gerçekleştirdi. Gün boyu sürecek program da Bölge Koordinatörleri Başkanlığında Bölge Toplantıları gerçekleştirilecek genel değerlendirmenin ardından toplantılar sona erecek.

"O gün için hayatımızın merkezine aldığımız sorunlar bugün artık hatırlamadığımız sorunlar oldu"

Şehirciliğin geçmişten günümüze değişen ihtiyaçlarla geliştiğini ifade eden Çiğdem Karaaslan, "Yapacak işimiz çok .Önümüzde hem ülkemiz aynı zamanda şehirlerimiz için daha üreteceğimiz, hayata geçireceğimiz nice proje var. İktidara geldiğimizde çok temel ve derin sorunları vardı, çözümsüzlük vardı. O gün için hayatımızın merkezine aldığımız sorunlar bugün artık hatırlamadığımız sorunlar oldu. Hepimizin şehirlerinde vardı. Kanalizasyon, çevre kirliliği, su sorunu vardı. Sağlıklı konutlar yoktu. Göreve geldiğimizde önce temel sorunlara çözüm üreterek işe başladık. İlmek ilmek dokuduk dersek yerdir. Hükümetlerimizce olmaz denilenler oldu, hayal gibi görünenler gerçeğe dönüştü. Bu gerçeği, dönüşümü şehirlerde bizzat görüyoruz. O gün için sorun olan bugün hafızamızda yer alanlarla iş bitti mi elbette bitmedi. Bugünün şehirlerinin de bugünün insanları gibi ihtiyaçları değişti. Yaşanılabilir şehirlerden ziyade havası, suyu, artık temel alt yapı problemlerini değil ama kültür sanatı geliştirmenin kararlarını alıyoruz. Bugünün şehirlerimizde daha erişebilir şehirleri konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

"2023 için güçlü bir hedefimiz var 81 ilde 81 milyon millet bahçesi projesini gerçekleştirmek"

İklim değişikliği ile mücadelede kapsamında bugün şehirlere değer katacak yeniliklerin konuşulduğunu söyleyen Karaaslan, "Sorunlarımız var mı evet; yelpaze genişledi. Ülkemiz için çok önemli işler başardığımızı söyleyebiliriz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 2023 için güçlü bir hedefimiz var 81 ilde 81 milyon millet bahçesi projesini gerçekleştirmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi ile mücadelede önemli bir proje olduğunun altını çizen Karaaslan," Sıfır atık projesini ortaya koyduk. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde şehirlerimizde yaygınlaştırdık" diye Konuştu.

Sıfır Atık Projesi'nin artık bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Karaaslan," Şehirlerimizin başka ihtiyaçları da vardı. Bu alanda da önemli işler yaptık. Deprem risk, altındaki konutların dönüşümü için büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattık. 1. 1 milyon sosyal konutla 2 buçuk milyon konutun dönüşümü tamamladı. Bu, 50 milyona yakın vatandaşımızın sağlıklı konutlara kavuştuğu anlamına geliyor. İnşallah en az kayıpla, ya da hiç can kaybı yaşanmadan bir Türkiye ve şehirlerimiz hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ne siyasete ne başka hiçbir şeye sığmayacak şekildeki bu sığ bakış açısını vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz "

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara, büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" çağrısı yapmıştı. Karaaslan, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu, 3 gün önce 'Kanal İstanbul İhalesini, hiç kimse almayacak, alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek' şeklinde yine bir tehditte bulundu. Partinin genel başkanı Tehditlere alıştık zaten toplumun hiçbir kesimi kalmadı herhalde tehdit almayan. Şimdi de bu proje ilgili iş yapacak olanları Kılıçdaroğlu tehdit etti. Aynı gün ülkemizdeki büyükelçilere mektup göndererek Kanal İstanbul Projesinin uygulanmasının önlenmesi yolunda bir çağrıda bulundu. Hakikaten ne siyasete ne başka hiçbir şeye sığmayacak şekildeki bu sığ bakış açısını vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Aslında bu mektupta yatırımlara karşı çıkarken İklim krizi vurgusu yapan Sayın Kılıçdaroğlu ülkemizdeki güven ve huzur iklimini bozmaya çalışan krizin ta kendisidir" diye konuştu.

CHP'nin tutumunu eleştiren Karaaslan, "Dünya değişti, hayatlar tarzlar değişti siyasette bir çok şey değişti ama CHP'nin kalıplaşmış zihniyeti hiç değişmedi. 2013 gezi olaylarında terörist başı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinin yan yana asıldığı o görüntüleri hatırlarsınız. O gün bir irade çıkmış değişti ki 'biz projelerimiz yapmaya, Türkiye'yi projelerle kalkındırmaya devam edeceğiz'. O gün o gezi olaylarındaki heyet. AKM yıkılmasından vazgeçilsin, vazgeçilsin ki yeniden yapılmasın demişti. AKM hamdolsun yeniden adına yakışır şekilde vatandaşlarla buluştu. 3 Havalimanı projesi yapılmasın dediler. Yaptık ve bugün Avrupa'nın en iyi havalimanı ve erişebilen havalimanı seçilen dünyanın en prestijli havalimanı olarak İstanbul Havalimanı hizmet vermekte eminim o gün karşı çıkanlar bugün en çok kullananlar" dedi.

"2023 bir seçim değil Türkiye için önemli bir eşik"

Kanal İstanbul Projesi'nin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olunduğunu söyleyen Karaaslan," Küresel ticarette ülkemizin güçlü hedefleri doğrultusunda bizi bir lig öteye taşıyacak İstanbul'da doğayı ekolojiyi, çevreyi, tüm canlıları merkezine alan Kanal İstanbul'u da yapacak Kanal İstanbul'u da yapacak ülkemizi bir üst lige çıkaracağız inşallah. 2023 bir seçim değil Türkiye için önemli bir eşik. 2023 - 2024'de 2053- 2071'de de biz görürüz görmeyiz ama AK Parti iktidarı ve Sayın Genel Başkanımızın bakış açısı biz sadece kendi yaşadığımız dönemle ilgili değil sorumluluğumuz gelecekle ilgili, gelecek nesillerle de ilgili" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada artık farklı bir konuda olduğuna vurgu yapan Karaaslan," Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı çok önemli iki tehdit küresel salgın iklim değişikliği ile mücadele çocuğumuzun şehirlerinde felaketler yaşandı, hakikaten canlarımızı kaybettik. Bir kez daha rahmet diliyorum. Gerek korona virüsü salgınında bunu daha önce görebilen öngörüsü güçlü, vizyoner bir liderin şehir Hastanelerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırmasının bizi o salgından nasıl muhafaza ettiğini, nasıl bu ağır yükü ağır bir bedele, dönüştürmeden üstesinden gelebildiğine bizler defalarca şahit olduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet