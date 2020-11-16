Ahmet Kaya sözleri 2020: En iyi Ahmet Kaya sözleri nelerdir? Ahmet Kaya'nın kum gibi, söyle, kendine iyi bak şarkılarının sözleri nelerdir?

Ahmet Kaya'nın sözleri, şiirleri, şarkı sözleri çok merak ediliyor. En çok beğenilen Türk halk müziği sanatçılarından birisi olan Ahmet Kaya'nın birbirinden güzel, etkili, anlamlı, duygusal sözleri mevcuttur. Peki Ahmet Kaya sözleri nelerdir? En güzel Ahmet Kaya sözleri nedir? Ahmet Kaya şarkı sözleri sizlerle...

Ahmet Kaya'nın şarkıları halen daha milyonlarca kez dinlenilmektedir. Peki Ahmet Kaya'nın şarkılarında geçen sözleri nelerdir, en iyi Ahmet Kaya sözleri nedir, Ahmet Kaya mesajları nelerdir, Ahmet Kaya'nın en duygusal sözleri hangileridir? Tüm Ahmet Kaya sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

AHMET KAYA SÖZLERİ

- Kırmızı rujlu sokakların, aşağılık pazarlıkların, adı anılmayacak benle. Bir çiçeğim halk ormanında fışkırdım, başkaldırıyorum.

- Gözüm yaşarıyor yüreğim yanıyor, olmasaydı sonumuz böyle...

- Bir ben kaldım, bir ben kaldım, tenhasında gecenin, avutulmamış ben..

- Bırak ay gitsin, sen kal bu gece…

- Ah ne fayda ah ne fayda… Kefen beyaz ah ne fayda…

- Ben derdimi kimseye söyleyemedim.

- Bu hasretlik kalır gitmez teninde! Eksilmez acılar ezik yüreğimde..

- Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar susarsın. Sen artık hiçbir sözü, hiçbir sözü kaldıramazsın.

- Söyle yağmur söyle. Değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne. O nerde...

- Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur…

- Kendine iyi bak. Beni düşünme. Su akar yatağını bulur.

- Tutsam şu karanlığı tutsam da yırtsam.

- Parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır.

- Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.

- Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe, yine de bu yangını söndüremedim.

- Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi, yüzlerce demir tetik aynı anda gerildi.

- Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

- Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından. Velvele koparan bir leş kalır, bir intihar gibi puşt olunca sevdalar.

- Firarilerin uzmanı olmuşum, bütün telsizlerde adım okunur.

- Haykırsam duyamazsın. Çağırsam gelemezsin. Yürekten sevemezsin sen.

- Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırdık.

- Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Buğu diye gözlerimde, gün batımı bulutlarmış…

- Geçip karşımda dursan. Hem bağırsan hem de kızsan. Beni kaleş/kaleşnikof ile vursan. Yine senin derdindeyim.

- Bu dağlara bu yollara, toz eyledi aşk beni. Ben yanarım aşk için, ben yanarım gül için.

- Sanki gökten kar yerine kan yağıyor, kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor. Yaşlı gözleriyle bana bakıyor, akan gözyaşını içesim gelir.

- Ben klasik bir kadere teslim olmak istemiyorum ve öldükten sonra değil, şimdi anlaşılmak istiyorum.

- Bana böylesi garip duygular bilmem neye gelir, nereye gider döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar, Bu Günde Ölmedim Anne.

- Artık sigarayı günde üç pakete çıkardım. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun!

- Firarilerin uzmanı olmuşum, bütün istasyonlarda afişim durur, beni bir çocuk bile vurur... Dibine vurmuş gecelerden geldim, yalanım yok. Bir cebimde küfür, bir cebimde çocuklara şekerle yaşadım. Hepinizin gurbetindeyim şimdi.

- İhanetin zincirini tutan utansın. Dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın.

- Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

- İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda, kırdılar yüreğimi kırdılar azarlarla, sürgünlere yolladılar sabah dörtte yağmurlarla; Ben yandım, siz yanmayın ALLAH aşkına…

EN İYİ AHMET KAYA SÖZLERİ

- Dibine vurmuş gecelerden geldim. Yalanım yok. Bir cebimde küfür, bir cebimde çocuklara şekerle yaşadım. Hepinizin gurbetindeyim şimdi...

- Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle.

- Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi.

- Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş Vefaymış! Aşk dediğin, zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış!

- Ceketimi yağmurlara astığımdan beri, tehlikeli şiirler yazar dünyaya sataşırım.

- Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun. Yüreğine beni, beni soruyor musun? Öyle yalnız, yalnız kaldım biliyor musun, türküler söyledim sana duyuyor musun?

- Giderim buralardan, giderim bir akşamüstü... Umurunda olmaz, umurunda olmaz, umurunda olmaz bilirim...

- Dostum dostum güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe.

- Yalnızlığım benim pasaklı kontesim, ne kadar rezil olursak o kadar iyi

- Hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar Giderim…

- Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe, yine de bu yangını söndüremedim.

- Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle.

- Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur...

- Dibine vurmuş gecelerden geldim. Yalanım yok. Bir cebimde küfür, bir cebimde çocuklara şekerle yaşadım. Hepinizin gurbetindeyim şimdi…

- Dostlukmuş.. Ölüme yürümekmiş.. Üstüne titremekmiş.. Vefaymış! Aşk dediğin, zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış!

- Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

- Uyku tutmuyor gözüm... Anılar sıraya girdi.

- Ben senin sokağına ulaşamam dardayım... O masum gözlerine bakamam firardayım...

- Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var.

- Bitti demedi, hoşçakal demedi, elveda da demedi...Allah'a emanet ol hiç demedi, helallik bile istemedi. Gitti sadece - gitti.

- Giden bu yolculardan, en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam, o kadar çok yalnızım.

- Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun...

- Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin, ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun...

- Dostum dostum güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe.

- Yanımdasın susuyorsun. Susuyor konuşmuyorsun. Bakıyor görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım.

- Ben hep uçurum kıyılarında dolaşmayı, hep rüzgara karşı koşmayı, uğultulu bir hayatın sesini ve öfkesini ciğerlerimde hissetmeyi, aşkı, devrimleri, başkaldırmayı, muhalif olmayı cesareti sevdim. Ve böyle yaşadım.

- Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın..

- Şimdi bütün iyi niyetlerimi, bir bir yargılayıp asıyorum...

- Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle.

- Beni bilimle anla iki gözüm felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

- Hey gönül gene bu gece, kederim geceden yüce. Gel susalım beraberce, böyleymiş kara yazımız.

- Dün gece gördüm düşümde, seni özledim anne. Gözlerinden akan bendim. Düştüm göğsüne, söyle canın yandımı anne

AHMET KAYA ŞARKILARINDAN SÖZLER

- Ben derdimi kimseye söyleyemedim.

- Bu dağlara bu yollara, toz eyledi aşk beni. Ben yanarım aşk için, ben yanarım gül için.

- Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Buğu diye gözlerimde, gün batımı bulutlarmış…

- Ölümü özledim anne; yaşamak isterken delice.

- Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından. Velvele koparan bir leş kalır, bir intihar gibi puşt olunca sevdalar.

- Dün gece gördüm düşümde, seni özledim anne. Gözlerinden akan bendim. Düştüm göğsüne, söyle canın yandı mı anne.

- Kendine iyi bak, beni düşünme. su akar yatağını bulur.

- Bağıra bağıra yazdım seni içime.

- Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur...

AHMET KAYA ŞARKI SÖZLERİ

"KUM GİBİ" ŞARKISI SÖZLERİ

Martılar ağlardı, çöplüklerde

Biz seninle gülüşürdük

Martılar ağlardı, çöplüklerde

Biz seninle gülüşürdük

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Biz durmadan sevişirdik

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Biz durmadan sevişirdik

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta, sarılayım yaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta dolanayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Sonbahar damlardı, damlarımıza

Biz seninle sararırdık

Sonbahar damlardı, damlarımıza

Biz seninle sararırdık

Aydınlansın diye şu kirli yüzler

Biz durmadan şavaşırdık

Aydınlansın diye şu kirli yüzler

Biz durmadan şavaşırdık

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta sarılayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta dolanayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

"SÖYLE" ŞARKISI SÖZLERİ

Söyle yağmur çamur

Değmedi yüreğime

Şimdi ben nerdeyim? sen nerde?

Söyle ay doğmadan

Düşmesin yaş gözüme

Şimdi ben nerdeyim? sen nerde?

Dışarıda kar yağıyor

Benim içime yağmur

Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur

Yüreğime basa basa

İçimden yar gidiyor

Ağlama iki gözüm, biraz daha dur

Ay ay ay ay, ay ay ay ay, ay ay ay ay

Yanıyor ömrüm

Ay ay ay ay, ay ay ay ay, ay ay ay ay

Yanıyor ömrüm

Vallahi yağmur çamur

Değmedi yüreğime

Söyle ben nerdeyim? sen nerde?

Söyle ay doğmadan

Düşmesin yaş gözüme

Söyle ben nerdeyim? sen nerde?

Söyle yağmur söyle

Değmeden yüreğime

Söyle gökyüzüne, o nerde?

Söyle ay doğmadan

Düşmesin yaş gözüme

Söyle gökyüzüne, o nerde?

Söyle yağmur söyle

Değmeden yüreğime

Söyle gökyüzüne, o nerde?

Söyle ay doğmadan

Düşmesin yaş gözüme

Söyle gökyüzüne, o nerde?

Ay ay ay ay, ay ay ay ay, ay ay ay ay

Yanıyor ömrüm

Ay ay ay ay, ay ay ay ay, ay ay ay ay

Yanıyor ömrüm

Söyle baksın gece

Dağlardan hasretime

Söyle bilmesen de, o nerde?

Söyle baksın gece

Dağlardan hasretime

Söyle bilmesen de, o nerde?

"KENDİNE İYİ BAK" ŞARKISI SÖZLERİ

Yanyana geçen geceler unutulup gider mi ?

Acılar birden biter mi ?

Bir bebek özleminde, seni aramak var ya

Bu hep böyle böyle gider mi ?

Bir bebek özleminde, seni aramak var ya

Bu hep böyle böyle gider mi ?

Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi ?

Dikenler göğü deler mi ?

Bir menekşe, kokusunda, seni aramak var ya

Bu hep böyle böyle gider mi ?

Bir menekşe kokusunda, seni aramak var ya

Bu hep böyle böyle gider mi ?

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi?

Kavgalar kansız biter mi?

Bir mavzer çığlığında, seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Bir mavzer çığlığında, seni aramak var ya

Bu hep böyle böyle gider mi?

Şu kahpe dünya seni, bana düşman eder mi ?

Dosluklar birden biter mi ?

Bir kardeş selamında, seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Bir kardeş selamında seni aramak var ya

Bu hep böyle böyle gider mi?

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

"NEREDEN BİLECEKSİNİZ" SÖZLERİ

Üstüm başım toz içinde

Önüm arkam pus içinde

Sakallarım pas içinde

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Bir fidandım derildim

Fırtınaydım duruldum

Yoruldum çok yoruldum

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Gökte yıldız söner şimdi

Annem beni anar şimdi

Sevdiğim var kanar şimdi

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Bir pınardım kan oldum

Yol kenarı han oldum

Yanıldım ah ziyan oldum

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

"YAKAMOZ" SÖZLERİ

Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman

Güneş doğar, kaybolursun vay aman

Ay ışığı, der durursun, vay aman

Yakamozsun sen

Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman

Güneş doğar, kaybolursun vay aman

Ay ışığı, der durursun, vay aman

Yakamozsun sen

Sessiz sessiz, ağlar gibisin vay aman

Zaman geldi, gideceksin vay aman

Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman

Umudumsun sen

Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman

Güneş doğar, kaybolursun vay aman

Ay ışığı, der durursun, vay aman

Yakamozsun sen

Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman

Güneş doğar, kaybolursun vay aman

Ay ışığı, der durursun, vay aman

Yakamozsun sen

Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman

Zaman geldi, gidecek misin, vay aman

Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman

Umudumsun sen

Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman

Zaman geldi, gidecek misin, vay aman

Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman

Umudumsun sen

Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman

Zaman geldi, gidecek misin, vay aman

Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman

Umudumsun sen

AHMET KAYA KİMDİR?

Ahmet Kaya (28 Ekim 1957, Malatya, Türkiye - 16 Kasım 2000, Paris, Fransa), Türkiye'de 1980'ler ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanınmış Türk besteci, halk müziği sanatçısı ve özgün müzik sanatçısı.

Ahmet Kaya 1957 yılında Malatya'da Kürt kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Sümerbank mensucat fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı.

On altı yaşında yasadışı afiş basmaktan hapse atıldı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimleri Derneği'nin çalışmalarına katıldı. Bu çalışmaları sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanışma fırsatı buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi. 1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı, bu arada askeri orkestrada müzik çalışmalarına devam etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğdu.