AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde kar ve yağmur nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yurt genelinde Kar ve yağmur nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı. Pek çok yerde mahsur kalan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 112 Acil Servis, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,