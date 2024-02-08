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AK Parti, Adıyaman'daki 8 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

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AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Adıyaman'daki 8 ilçeden belediye başkan adaylarını tanıttı. Adaylar arasında Besni'den Reşit Alkan, Çelikhan'dan Mustafa Bulut, Gerger'den Erkan Aksoy, Gölbaşı'ndan Hakan Toydaş, Kahta'dan Mehmet Can Hallaç, Samsat'tan Halil Fırat, Sincik'ten Mehmet Korkut ve Tut'tan Ercan Öncebe yer alıyor. Adıyaman Belediyesi için ise Ziya Polat aday gösterilmişti.

Ak Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Adıyaman'daki 8 ilçeden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Besni'den Reşit Alkan, Çelikhan'dan Mustafa Bulut, Gerger'den Erkan Aksoy, Gölbaşı'ndan Hakan Toydaş, Kahta'dan Mehmet Can Hallaç, Samsat'tan Halil Fırat, Sincik'ten Mehmet Korkut, Tut'tan Ercan Öncebe aday gösterildi.

Daha önce Adıyaman Belediyesine Ziya Polat'ın aday gösterildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Politika

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