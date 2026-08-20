Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde yaşanılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ VURULDU

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Petrol Caddesi Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 3 kişi kimliği belirsiz şahıs yada şahısların silahlı saldırısı sonucu vurularak yaralandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı