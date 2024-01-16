Adıyaman Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sivrisinek ve haşerelere karşı üreme noktalarında ilaçlama çalışmaları sürdürüyor.

Hastalığın yanı sıra insanların günlük yaşamını da olumsuz etkileyen sivrisinek ve haşere türleri, özellikle yaz aylarının en büyük sorunlarından biri oluyor.

Belediye ekipleri havaların ısınmasıyla ortaya çıkacak olan sinek, sivrisinek ve haşereler için şimdiden üreme noktalarının tamamını ilaçlamak adına çalışmalarını yürütüyor.

Her yıl yaz aylarında sivrisineklere ve haşerelere karşı büyük bir mücadele vererek aralıksız ilaçlama yapan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, üreme fazlalığını en aza indirmek adına dere, dere yatakları, sulak bölgeler, inşaat alanları, atık bölgeleri ve benzer üreme bölgelerinin tamamını ilaçlamak için çalışma gerçekleştiriyor. - ADIYAMAN