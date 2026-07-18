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Adıyaman'da belediye işçisi boş vakitlerinde duvarları çizdiği resimlerle süslüyor

Adıyaman'da belediye işçisi boş vakitlerinde duvarları çizdiği resimlerle süslüyor
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Adıyaman Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Yıldız, çöp toplarken bir yandan duvar resimleri yaparak kentin estetik görünümüne katkı sağlıyor. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu olan Yıldız, park, kreş ve hayvan barınağı gibi alanları renkli resimlerle süslüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Mahmut Yıldız, cadde ve sokakları temizlerken bir yandan çizdiği duvar resimleriyle kentin estetik görünümüne katkı sunuyor.

Yaklaşık iki yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Yıldız, günlük mesaisinde çöp aracının arkasında konteynerleri boşaltıyor, cadde ve sokakların temizliğini yapıyor.

Görevlerinin ardından veya belediyenin ilgili birimlerinden talep gelmesi halinde fırçasını eline alan Yıldız, parklar, kreşler, hayvan barınağı ve çeşitli kamusal alanlardaki duvarları renkli resimlerle süslüyor.

Temizlik görevlisi kimliğinin yanı sıra ressam yönünü de sürdüren Yıldız'ın çalışmaları, belediyenin çevre düzenlemesi ve kent estetiğine yönelik projelerine görsel katkı sağlıyor.

Mahmut Yıldız, çocukluğundan bu yana resim yaptığını, bu alanda eğitim alarak Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nü bitirdiğini anlattı.

Resim yapmanın doğuştan bir yetenek olduğunu dile getiren Yıldız, "Çevreyi güzelleştirmek amacıyla kreş, park, bahçe, sanat sokağı ve hayvan barınağı gibi alanlarda belediyemizin istediği duvar resimlerini yapıyorum." dedi.

Kentin daha güzel görünmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldız, sanatın yaşamın her alanında yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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