Adıyaman Belediyesi YKS Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Dijital Eğitim Platformu Hediye Etti

Adıyaman Belediyesi, YKS sınavına hazırlanan öğrencilere internet üzerinden eğitim alabilecekleri dijital eğitim platformu dijital giriş kartı ve kitap seti hediye etti.

Eğitim ve öğretime verdiği destek ile takdir toplayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, YKS Sınavına hazırlanan 300 öğrenciye online eğitim alabilecekleri dijital eğitim platformu dijital giriş kartı ve kitap seti hediye etti.

YKS sınavına hazırlanan Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM)'e kayıtlı 300 öğrenciye internet üzerinden videolar izleyip konu takibi yaparak ders çalışabilmeleri için Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü vasıtasıyla dijital eğitim platformu dijital giriş kartı hazırlandı.

Her fırsatta eğitim ve öğretimin önemine vurgu yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencileri bizzat ziyaret ederek dijital eğitim platformu dijital giriş kartı ve kitap setini öğrencilere kendisi takdim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Eğitime her daim destek vereceğimizi ve destek vermek için sürekli çalışma içerisinde olacağımızı daha önce de belirtmiştik. AKEM'e kayıtlı olan ve YKS sınavına hazırlanan 300 öğrencimiz mevcut. Bizler de bu öğrencilerimize eğitim öğretim desteğini daha da ileri taşımak adına internet üzerinden online eğitim alabilecekleri dijital eğitim platformu için dijital giriş kartlarını öğrencilerimize teslim ettik. Onların başarılı olduğunu görmek bizleri çok mutlu edecektir. İyi eğitim almış güzel ahlaklı gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN