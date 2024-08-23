Adıyaman Belediyesi Emekli Lokantası Açıldı
Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkı'nda faaliyete başlayan emekli lokantasının açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, lokantayı inceleyip yemek yiyerek emeklilere destek verdiklerini belirtti. Açılış törenine CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve emekliler katıldı.
Adıyaman Belediyesi tarafından emekli lokantası açıldı.
Demokrasi Parkı'nda faaliyete başlayan lokantanın açılışını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gerçekleştirdi.
Lokantayı inceleyip yemek yiyen Tutdere, gazetecilere, emeklilerin talepleri doğrultusunda bu hizmeti sunduklarını söyledi.
Açılış törenine CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, emekliler katıldı.