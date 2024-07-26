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Adıyaman'da Roma dönemine ait sınır taşı bulundu

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Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan alt yapı yenileme çalışmaları sırasında Karapınar Mahallesi'nde Roma dönemine ait özel bir alanı belirleyen sınır taşı bulundu. Taş, Adıyaman Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman'da alt yapı yenileme çalışmaları sırasında Roma dönemine ait özel bir alanı belirleyen sınır taşı bulundu.

Adıyaman Belediyesince Karapınar Mahallesi'ndeki Mermerciler Sitesi yakınında yapılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz tarafından yaklaşık 1,5 metre derinlikte buluntuya rastlanıldı.

Yetkililer, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze görevlilerinin nezaretinde yapılan incelemede, taş parçasının özel bir alanı belirleyen sınır taşı olduğu tespit edildi.

Sınır taşının milattan sonra 2'nci yüzyıl Roma dönemine olduğunu belirleyen ekipler, taşı müzeye götürdü.

Kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz, gazetecilere, içme suyu hattında çalıştıklarını belirterek, "Çalışma esnasında bir taş parçası bulduk. Kepçenin kovasına aldığımız esnada taşın üzerinde yazı olduğunu fark ettik. Durumu saha yetkililerine bildirdik. Şeflerimiz de durumu müze yetkililerine bildirdi. Müze müdürlüğü yetkilileri ise buraya gelip taşı inceledi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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