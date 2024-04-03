CHP'nin 47 yıl sonra aldığı Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı

Adıyaman Belediye Başkanı seçilen CHP'li Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı. 47 yıl sonra yeniden CHP'ye geçen kentte devir teslim töreni yapıldı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığı'na yüzde 50,36 oyla seçilen Abdurrahman Tutdere, parti yönetimi ve büyük bir kalabalıkla Adıyaman Adliyesi'ne gelerek burada mazbatasını teslim aldı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Tutdere, mazbatayı bütün Adıyaman halkı adına aldıklarını ve gayretli bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi.

"PARTİ AYRIMI YAPMADAN ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Başkan Tutdere daha sonra beraberindeki kalabalık grupla birlikte Adıyaman Belediyesine giderek devir teslim törenine katıldı. Eski Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan görevi devralan Başkan Tutdere, Kılınç'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kılınç, "Şehrimiz 6 Şubat depremlerinde çok ciddi bir şekilde hasar aldı. Şehrimizin hem alt yapıyla hem üst yapıyla hem kültürel hem de psikolojik olarak çok ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Ben Tutdere'nin herhangi bir parti ayrımı yapmadan çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Ben şimdiden kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunurken halka hizmet amacıyla her zaman kendilerine destek verebileceğimi de belirtmek isterim." dedi.

Eski Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Abdurrahman Tutdere (Soldan sağa)

"ADIYAMAN'I YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Adıyaman Belediyesi'nin halkın belediyesi olduğunu söyleyen ve belediyenin halkın evi olduğunu vurgulayan Başkan Abdurrahman Tutdere ise, kendisine destek veren yada vermeyen herkese teşekkür ettiğini dile getirerek tek amaçlarının hizmet olduğunu ve Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için gayret göstereceklerini söyledi. Adıyaman Belediyesinin mührünü alan Abdurrahman Tutdere, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.

Abdurrahman Tutdere (Ortada)

ADIYAMAN'DAKİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019'da AK Parti ve Saadet Partisi'nin yarıştığı Adıyaman'da bu sefer oyların neredeyse yarısını alan CHP'li Abdurrahman Tutdere belediye başkanlığı seçiminin galibi oldu. 2019'da yüzde 53 oy alan AK Parti, bu sefer yalnızca yüzde 27 oy alabildi. Böylelikle 47 yıl aradan sonra Adıyaman, CHP yönetimine geçmiş oldu.