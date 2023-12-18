Adıyaman Belediyesi Alzheimer Hastaları ve Down Sendromlu Kişileri Takip Ediyor

Adıyaman Belediyesi, alzheimer hastaları ve down sendromlu kişilerin kaybolma risklerine karşı giyilebilir teknoloji kullanarak aileleri tarafından takip edilebilmelerini sağlayan bir proje başlattı.

Adıyaman Belediyesi tarafından alzheimer hastaları ve down sendromlu kişiler kaybolma risklerine karşı giyilebilir teknoloji sayesinde aileleri tarafından takip edebilme projesi hayata geçirilerek bir ilke daha imza atıldı.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman'da ikamet eden alzheimer hastalarının ve özel gereksinimli vatandaşların kaybolma risklerine karşı giyilebilir teknolojiler sayesinde aileleri tarafından takip edebilme projesini vatandaşlar için ücretsiz olarak temin ediyor.

Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ve protokol üyeleri öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek öğrencilerin erişimini ve takibini kolaylaştırmak adına Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan proje çerçevesinde takip cihazı hediye etti. - ADIYAMAN