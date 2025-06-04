Adıyaman'da Sahipli Köpeğin Saldırısında Yabancı Uyruklu Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Sahipli Köpeğin Saldırısında Yabancı Uyruklu Kişi Yaralandı
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Adıyaman Belediyesi sınırlarında, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan Abdulmuti Abdullah, çeşitli yaralarla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipli köpeğin saldırısına uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdulmuti Abdullah (33), Yenipınar Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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