Adıyaman'da izinsiz kesilen 360 kilogram kaçak et imha edildi
Adıyaman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kasap dükkanında kaçak kesilen 360 kilogram etin satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, denetimde mezbahanede kesilmediği değerlendirilen etleri ele geçirerek sağlıksız olduğu tespit edilen etleri toprağa gömdü.
Adıyaman'da izinsiz kesildiği belirlenen 360 kilogram kaçak et imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ali Taşı Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanında kaçak kesilen etlerin satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler işletmede yaptıkları denetimde mezbahanede kesilmediği değerlendirilen 360 kilogram et ele geçirdi.
Sağlıksız olduğu belirlenen kaçak etler toprağa gömülerek imha edildi.
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