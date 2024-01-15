Adıyaman'ın ilk kent meydanı projesinde çalışmalar sürüyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve Adıyaman'ın ilk kent meydanı olacak olan projede çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanmasının ardından yapımına ara verilen kent meydanı projesi, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla kısa süre içerisinde çalışmalara tekrar başlandı.

Yapımına bir süre önce tekrardan başlanılan kent meydanı projesi, 12 bin 154 metrekare arsa alanına ve 24 bin 280 metrekare proje alanına sahip olurken 740 araçlık iki katlı yeraltı kapalı otoparkı, bin 240 kişi kapasiteli camisi, 250 metrekare kitap kafesi, kütüphanesi, kuru havuzları, bebek bakım odası, abdesthanesi, umumi tuvaletleri ve yeşil alanlarıyla sosyal bir alan haline gelecek.

Çalışmaları yakından takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman'ın ilk meydanı olacak olan kent meydanı projemize depremden önce başladık ancak deprem felaketinin yaşanmasının ardından çalışmalar durdu. Normalleşme sürecinin de verdiği sorumlulukla çalışmalara kısa süre içerisinde tekrardan başladık ve ivedilikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun bir tempoyla sürdürülen çalışmaların meyvesini en kısa sürede kent meydanımızı halkımızın hizmetine açarak alacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN