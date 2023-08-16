Adıyaman Belediyesi'nin Beyaz Masa Birimi 24 Saat Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan Beyaz Masa, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini 24 saat boyunca kayıt altına alıyor ve gerekli birimlere yönlendiriyor. Beyaz Masa, 6 Şubat'taki depremden bu yana Adıyaman'da yaşanan olumsuzluklarda vatandaşlara yardımcı oluyor. Depremden bu yana 60 bin 542 talep alınmış ve bu taleplerden 57 bin 98'i çözümlenmiştir. Beyaz Masa ve 153 numaralı telefon hattı üzerinden 7/24 hizmet verilmeye devam ediliyor.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikâyetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran "Beyaz Masa" vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya devam ediyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da vatandaşların başvurularını, şikâyetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlere yönlendiren 'Beyaz Masa' vardiyalı mesai ile 7/24 görev yapmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin gülen yüzü ve sesi olan 'Beyaz Masa' ile Çağrı Merkezi personelleri vatandaşlarla birebir iletişim kurarak ihtiyaçlarına ve beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olurken, sorunlarının çözümünde de yol gösteriyor. Depremden bu yana 60 bin 542 talep alınmış, bu taleplerden 57 bin 98'i çözülmüştür. Belediye'de bulunan Beyaz Masa ve 153 numaralı telefondan 7/24 ulaşılabilen Çağrı Merkezi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.