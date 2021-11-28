ADANA (İHA) - Adana'dan ABD'ye uzanan federal ajanlık hikayesi

Türkiye'nin Amerika'daki gururu Erdal Kaya:

"FBI beni aradı, bizimle çalışmak ister misin dedi"

Amerika'nın eski Türk FBI ajanı, başarıya giden yolculuğunu anlattı

-'Amerikalı Aynasız', videolarıyla 250 bin takipçisine tecrübelerini aktarıyor

Amerika'da polis ve federal ajan olarak 10 yıl çalışıp, kendi güvenlik şirketini kuran Erdal Kaya:

"Hiçbir zaman pes etme. Pes etmenin acısı sonsuza kadar seni takip edecektir"

ANTALYA - Henüz 20 yaşındayken göçmen olarak ayak bastığı ABD'de polislik hayalini gerçekleştirmeye karar veren Adanalı Erdal Kaya, emekli polis olan babasının izinden gittiği yolda ABD Federal Bureau of Investigation ajanlığına kadar yükseldi. Bugün 38 yaşında olan ve Amerikan polis teşkilatında 6 yıl yerel polislik, 3 yıl polis eğitmenliği 2 yıl eyalet polisliği yapan Kaya, girdiği FBI sınavlarını kazanarak federal ajanlık görevine kadar yükseldi. Federal büroda 2 yıl görev yaptıktan sonra görevi bırakıp kendi özel güvenlik şirketini kuran Adanalı Erdal Kaya, bugün yasalar, güvenlik ve ateşli silahlar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Erdal kaya, ABD'de açtığı ' Amerikalı Aynasız' isimli sosyal medya hesaplarında 250 bine yakın takipçisi ile tecrübelerini paylaşıyor.

Adana'da doğup polis olan babasının mesleği sebebiyle 20 yaşına kadar Hakkari, Kayseri, Hatay, Diyarbakır, İstanbul gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde büyüyen Erdal Kaya, okumak için işsiz ve evsiz bir genç olarak gittiği İstanbul Üniversitesinde hayatının kararını aldı. Bazen parklarda, bazen de kaçak şekilde öğrenci yurtlarında yatarak okumaya çalışan ve yerine göre bir somun ekmekle günü geçiren Kaya, kafasına koyduğu polislik mesleği için 20 yaşındayken bir sabah göçmen olarak kendini Amerika Birleşik Devletleri'nde buldu.

"Mülakatı geçtin dediklerinde inanamadım"

FBI'ya kadar uzanan polislik kariyerinin başlangıcında, şehir polisliği için 3 kez müracaat edip reddedildiğini hatırlatarak başlayan Kaya, "Ben ilk olarak 2007 yılında Amerika'da polislik başvurusu yaptım ancak ret edildim. 2009 yılında yine başvuru yaptım ve yine ret edildim. Bu süreçte sadece o departmana değil aynı zamanda başka departmanlara da başvuruyordum. 15-20 tane farklı polis departmanına başvuru yaptım. 2011 yılında tekrar başvuru yaptığımda ise bütün kademeleri yavaş yavaş geçtim. Başvuru yaptığım departman 777 kişilik başvurudan sadece 15 kişiyi işe alacaktı. Aradan zaman geçti ve telefon geldi. Dediler ki sen mülakatı geçtin. İnanamadım. Mülakatı geçen toplam 41 kişi vardı ve ben sonuncuydum. Yapılan sınavlar sonucunda sadece 11 kişi polis olabildi. Bütün testi sadece 11 kişi geçebildi, onlardan birisi de bendim. O şekilde polis oldum" ifadeleriyle anlattı.

"FBI beni aradı, bizimle çalışmak ister misin dedi"

Amerika Birleşik Devletleri'nin FBI biriminde çalışmaya nasıl başladınız sorusuna cevap veren Kaya, "Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde son 10 yılımı polis olarak geçirdim. Chicago'da yerel polis olarak, Şehir Polisi dediğimiz departmanda işe başladım. 6 yıl orada polislik yaptım. 3 yıl eğitmen polis olarak görev yaptıktan sonra, yeni gelen polisleri eğitenlerden biri oldum. Daha sonra Eyalet Polisliği Akademisine kabul edildim. Orayı bitirip 2 yıl eyalet polisliği yaptım. İşimi güzel yaptığım için terfi alarak 1 yıl kadar olay yeri inceleme dedektifliği görevini üstlendim. Sonra da hayalim olan ve hiçbir şekilde gerçek olacağını düşünemediğim ama sürekli hayal ettiğim federal ajanlığa başvuru yaptım. Yavaş yavaş testleri geçmeye başladım ve testleri geçtikçe özgüvenim yükseldi. O gün geldi çattı ve FBI beni aradı, bizimle çalışmak ister misin dedi. Bende seve seve dedim. 6 ay eğitim aldım ve toplam 2 yıl özel ajan olarak görev yaptım" şeklinde konuştu.

"Müslüman bir Türk olarak hiç ırkçılık görmedim"

Polis olduğu ilk gün yaşadığı hissi, "her şeyi tek başına yapıyorsun, kendi hayatını kendin kurtarıyorsun, arabaları kendin durduruyorsun, çeteleri kendin kovalıyorsun, tek başınasın. Arabaya bindim tek başımaydım ama çok gururlu bir histi, hayallerimi gerçekleştirdim baya gururlu bir gündü" şeklinde anlatan Erdal Kaya, meslek içinde bir Türk olarak zorlandınız mı sorusuna ise "Ben Türk olarak hiç zorluk yaşamadım, ortama ayak uyduran bir kişiliğim vardır. Ortamın bana ayak uydurmasını beklemem. Birçok kişiyle yakın arkadaş oldum ve şahsen bana karşı bir Müslüman bir Türk olarak hiç ırkçılık görmedim" şeklinde cevap verdi.

"Benim için zorlukların en büyüğü o gün eve geri dönebilecek miyim sorusu oluyordu"

Meslekte karşılaştığı zorluklardan da bahseden Kaya, "Polislik mesleğinde birçok zorluk var. Benim için zorlukların en büyüğü o gün ben eve geri dönebilecek miyim sorusu oluyordu. Gerçekten evden çıkıyorsun, anneni, babanı, kardeşini düşünüyorsun, bir daha görebilecek misin bilmiyorsun. Benim çalıştığım polis departman ABD'nin en tehlikeli şehrindeydi. Sürekli çatışma gördüğümüz için acaba eve geri gidebilecek miyim hissi vardı" şeklinde konuştu.

"Defalarca kez o gün ölebilirdim dedim"

Polislik kariyeri boyunca birçok kez ölümle burun buruna geldiğini belirten Erdal Kaya, "defalarca kez o gün ölebilirdim dedim. Birçoğunda kendi kabiliyetim ile birçoğunda da şansımla hayatta kaldım. Çatışmada bana tüfekle ateş edilip merminin sağ kulağımın yanından geçmesini yaşadım. Mermi geçtikten sonra vay be bugün ölebilirdim mermi 2 cm sola gelse yemiştik kafamızdan bitmişti işimiz, ışıklar sönmüştü bizim için o gün dedim. Bu gibi şeyler defalarca oldu" ifadelerini kullandı.

"Ailemi ve Türk insanını çok özlüyorum"

Yaklaşık 18 yıldır ABD'de yaşayan Erdal Kaya, Türkiye'yi ve ailenizi özlüyor musunuz sorusuna ise, "O his hiçbir zaman beni terk etmedi ve hiçbir zaman da terk etmez. Ailem benim bir tanem, hepsini çok özlüyorum. Türkiye'ye her yıl gitmeye çalışıyorum. Bizim Türk insanını ben çok sıcak buluyorum. Biz öyleyiz yani merhametli ve güzel insanlarız. Türk yemeklerini bile özlüyorum. Türkiye'ye gittiğim zaman kendimi çok sıcak hissediyorum o yüzden o duyguyu hep özlüyorum" şeklinde cevap verdi.

"Hiçbir zaman pes etme. Pes etmenin acısı sonsuza kadar seni takip edecektir"

Türkiye'de yaşayan gençlere de tavsiyelerde bulunan Kaya, "Ben Amerika'ya gideceğim diyordum ama nasıl gideceğimi bilmiyordum, sadece gideceğim diyordum. Bir şekilde yaptım. Polis olacağım diyordum bir şekilde yaptım. FBI diyordum, yaptım. Yol karanlık olabilir ama o demek değil ki yol orada değil. Hiçbir zaman pes etme. Pes etmenin acısı sonsuza kadar seni takip edecektir. O yüzden kavga et hiç olmazsa yere düşeceksen yumruğunu sallarken yere düş. Bizim gençlerin o şekilde düşünmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayat sana bir şeyler verir ve senin de hayata bir şeyler vermen gerekir"

Kendi hayatında yaşadıklarıyla gençlere örnek olan Kaya, şuan neler yapıyorsunuz sorusuna ise "Kendi şirketimi kurdum. Eğitmenlik ve danışmanlık yapıyorum. Yasalar, silahlar ve güvenlikle ilgili eğitimler veriyorum. Aynı zamanda "Amerikalı Aynasız" adıyla da YouTube'da videolar yapıyorum. Twicth platformunda canlı yayın açıp gençlere bazı bilgiler ve eğitimler vermeye çalışıyorum. Hayatta inandığım şey budur. Hayat sana bir şeyler verir ve senin de hayata bir şeyler vermen gerekir. Geri vermeye çalışıyorum bazı şeyleri. Bende gençlere bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir kişiye yardım edebilirsek ne mutlu bana" şeklinde cevap verdi.