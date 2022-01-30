ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı - Haberler
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ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin kuzeydoğusunda kar alarmı verildi. New York'un da aralarında bulunduğu 4 eyalette acil durum ilan edilirken, kar fırtınası nedeniyle 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Kar kalınlığının yarım metreyi aşmasını bekleyen yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusu kar fırtınasının etkisinde. Yoğun kar yağışının 55 milyon kişiyi etkilemesi beklenirken fırtına nedeniyle 4 eyalette acil durum ilan edildi.

Boston'da kar kalınlığının 60 santimetreyi geçebileceği ifade edildi. Kar ulaşımda da aksaklıklara sebep oldu. Yolları kapatan karlar kepçeyle kamyonlara yüklenip kullanılmayan otoparklara taşındı.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Saatteki hızı 110 kilometreyi aşan rüzgar ve tipi sebebiyle 6 binden fazla uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde yüksek hızlı trenlerle de çalışmadı.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi. Yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Yoğun kar yağışının daha da kötüleşeceği ve ardından dondurucu soğukların geleceği tahmin ediliyor. New York Valisi soğukların hayatı tehdit edebilecek seviyede olabileceğini söyledi.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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