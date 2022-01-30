ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusu kar fırtınasının etkisinde. Yoğun kar yağışının 55 milyon kişiyi etkilemesi beklenirken fırtına nedeniyle 4 eyalette acil durum ilan edildi.

KARLAR OTOPARKLARA TAŞINDI

Boston'da kar kalınlığının 60 santimetreyi geçebileceği ifade edildi. Kar ulaşımda da aksaklıklara sebep oldu. Yolları kapatan karlar kepçeyle kamyonlara yüklenip kullanılmayan otoparklara taşındı.

6 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Saatteki hızı 110 kilometreyi aşan rüzgar ve tipi sebebiyle 6 binden fazla uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde yüksek hızlı trenlerle de çalışmadı.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.

HALKA "SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi. Yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.

DONDURUCU SOĞUKLAR YOLDA

Yoğun kar yağışının daha da kötüleşeceği ve ardından dondurucu soğukların geleceği tahmin ediliyor. New York Valisi soğukların hayatı tehdit edebilecek seviyede olabileceğini söyledi.