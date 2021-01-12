AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının birincileri ödüllendirildi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının birincilerini kutladı.

AA Editör Masası'nda düzenlenen törende, "haber" kategorisinde birinci olan "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafın sahibi Özkan Bilgin, "yaşam" kategorisinde birinciliği kazanan "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını çeken Muhammed Said ve "spor" kategorisinde birinciliği elde eden "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını kadraja alan Fecri Barlık ile bir araya gelen Kazancı, dereceye girenlere plaketlerini verdi.

Mutanoğlu ve Özkaya'nın da katıldığı törende, emeği geçenlere teşekkür eden Kazancı, "Tebrik edilecek bir iş. Anadolu Ajansını duyurmaya vesile olan fevkalade sempatik bir iş. Dolayısıyla bizdeki değeri de geri dönüşlerden anladığımız kadarıyla çok yüksek." dedi.

Kazancı, oylamanın her sene bir öncekinden daha yüksek katılımla gayet güzel takip edilen bir iş haline dönüştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada tabii vatandaşın, aslında kendisinin de eskiye nazaran daha çok fotoğraf işiyle hemhal olması, akıllı telefonlar üzerinden hemen herkesin rahatlıkla fotoğraf çekebilmesi, bu işlerin eleştirilmesini daha kolaylaştırıyor. Bu aslında sizin dezavantajınıza bir durum ama onu avantaja çevirebiliyorsunuz. Çünkü insanlar o gözle bakmaya başladıktan kısa bir süre sonra, 'Ya ben neyim? Bak burada daha kaliteli fotoğraflar var.' diyorlar.

Benim görebildiğim kadarıyla kamuoyunda bu fotoğraflarımız ilk görücüye çıktığında, bir seçici kurul onları yılın fotoğrafına aday gösterdiğinde fotoğraflarımız genelde şu şekliyle eleştirildi; 'Bu teknik olarak eksik, yaşam fotoğrafı birazcık daha şey olur.' Oysa biz, bu haberlerin tamamının haber fotoğrafı olduğunu, haberlerde kullanılmış bir ana ait, öyle spor olsun diye çekilmiş değil de haberi yapılmış işler olduğunu aktardık kendilerine. Özellikle haber fotoğrafında zamanlama çok önemli ve bunun bir kurgu olması her şeyi bozar."

Kazancı, Said'in fotoğrafında haber ve yaşam, Barlık'ın fotoğrafında yaşam, spor ve haber, Bilgin'in fotoğrafında da haber ve yaşam konularının bir arada bulunduğuna dikkati çekti.

Dereceye giremeyen fotoğrafların da kaliteli olduğunu vurgulayan Kazancı, tüm fotoğrafların yarışmaya bir lezzet kattığını belirtti.

"Her sene fotoğrafın merkezinin Anadolu Ajansı olduğunu gösteriyoruz"

Metin Mutanoğlu, oylamada birinci olanları tebrik ederek, "Van'da çığ felaketi" fotoğrafının sahibi Bilgin'in fotoğrafçılık konusunda tanınmış biri olduğunu anlattı. Bilgin'in Van'a yönelik çektiği fotoğraflar sebebiyle şehrin uluslararası alanda gündeme geldiğini ifade eden Mutanoğlu, Genel Müdür Kazancı'nın göreve gelmesinin ardından yapılan "Yılın Fotoğrafları" oylamasında da ilk ödülü Bilgin'e verdiğini hatırlattı.

Mutanoğlu, yılın fotoğrafları oylamasında birinci olanların varlıkları ve emekleriyle AA'ya ciddi değer kattığını ve kendilerinin bunu her yerde dile getirdiklerini belirterek, "Ajans için gurur verici bir şey. Çünkü her sene şunu göstermiş oluyoruz, fotoğrafın merkezi Anadolu Ajansı. Türkiye'de fotoğraftan bahsedecek merkez burası. Tebrik ediyorum hepsini. Burada gördüğümden dolayı hepsine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Özkaya ise yarışmada birinci olanlara hediye paketi ve para ödülü, ikinci ve üçüncülüğü kazanan fotoğrafların sahipleri ile diğer muhabir ve fotomuhabirlerine de çeşitli hediyeler verileceğini bildirdi.

Yarışmanın düzenlenmesiyle Türk kamuoyunda genelde bir yılın en iyi fotoğraflarının konuşulmasını sağlayan bir organizasyonu hedeflediklerini dile getiren Özkaya, dereceye girenleri tebrik etti.

"2020 zor bir yıl olarak geçti"

Haber kategorisinde birinciliği alan Bilgin, Ajansta çalışmaya başladığı 2009'dan beri görevini gurur ve onurla yaptığını ve kurumun kalitesinin her geçen gün biraz daha katlanarak arttığını ifade ederek, bu yıl çok iddialı fotoğrafların olduğunu kaydetti.

2020'nin kendisi ve çalışma arkadaşları için çok zor bir yıl olduğunu aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Yılın sonunda böyle bir ödülle en azından moral bulduk. Çünkü gerek pandemi gerek çığ gerek uçak düşmesi gibi birçok acı olaya şahit olduk. 'Van'da çığ felaketi'nin fotoğrafını halk çok benimsedi. Gerek askerin olması gerek acının ortak olması. Halktan da büyük destek gördü. Şu anda burada olmaktan, ödülü de sizin elinizden almaktan çok mutlu oldum, çok onur duydum."

Spor kategorisinin birincisi Barlık, yarışmaya dahil olanların dışındaki bütün personelin büyük emeği olduğunu ve fedakarca çalıştıklarını anlatarak, duygularını şöyle ifade etti:

"Mesela 'Yılın Fotoğrafı' seçilen fotoğrafı çektiğimizde pandeminin en sıkıntılı süreçlerinden biriydi. Herkes hayattan bıkmışken o fotoğraf da umudun fotoğrafı oldu. Herkes o fotoğrafta her şeyin bitmediğini, çocukların umudunun devam ettiğini görünce biz de mutlu olduk. Ayrıca devamı geldi, devamı gelince de bu çocuklarımıza bir katkı oldu. Sağ olsun bakan ve vali beyler, herkes el birliğiyle çocuklara bir tesis yaptı. Yanılmıyorsam bir tesis daha yapılacak. Ayrıca sporun sadece futbol olmadığı, voleybolun veya diğer dalların da birer spor kategorisi ve değerli spor dalı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle güzel bir fotoğraf oldu."

Genel Müdür Kazancı, Barlık'ın, tesislerin yapılmasının ardından çocukların spor yaptığı ana ilişkin fotoğrafları çektiğini de hatırlatarak, fikri takip açısından bu tür haberlerin önemli olduğunu vurguladı.

"Türkiye hükümetinin insancıl politikalarının bir sembolü oldu"

Yaşam kategorisinde birinciliği kazanan Said ise Suriye'de yaşanan olaylara ışık tutulmasını ve destek verilmesini hiçbir zaman unutmayacaklarını, AA'nın insanların sesini en doğru şekilde duyuran bir araç olduğunu ifade etti.

Suriye'de zor şartlar altında Rusya'nın ve rejimin bombardımanlarına rağmen işe devam ettiklerini anlatan Said, "Muhammed bebeğin fotoğrafı, Türkiye hükümetinin insancıl politikalarının bir sembolü oldu. Türkiye hükümeti mazlumların, mazlum insanların sesi oldu ve onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Kazancı, Muhammed bebeğin fotoğrafının aynı zamanda onun hayatını değiştirecek bir kampanyaya dönüştüğünü anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Muhammed bebeğin tedavisi konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

Muhammed bebeğin fotoğrafını ilk kez Suriye'ye ilişkin sosyal medya ağındaki grupta gördüğünü anlatan Mutanoğlu, şunları kaydetti:

"Çok çarpıldım bu fotoğrafı görünce. Gerçekten çok dehşet bir fotoğraf. Bu fotoğrafın hikayesi nedir dedim, arkadaşlar yazdı. Peki başka fotoğraf var mı, bu çocuk nerede yaşıyor, nasıl yaşıyor dedim. Yeni fotoğraflar gönderdiler. Yaşadığı kampı daha yukarıdan çekebiliyor muyuz diye sordum, yine fotoğraf geldi. Şöyle yazdım arkadaşlara, Haydi, Muhammed bebeği Türkiye getirtelim. Bu konuya güzel bir haber yazalım. Metninin de girişini kendim yazdım. Bunu devam ettirin dedim. Tabii şimdi geçici bir protez takıldı ama önümüzdeki yıllarda da takip etmemiz lazım. Çocuktaki o gülüş gerçekten çok çarpıcı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin