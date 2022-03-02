64 km'lik Rus konvoyu başkent Kiev'e ilerliyor! Şehir ise barikatlarla mücadeleye hazırlanıyor

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Rus güçleri bugün saldırıları artırmaya hazırlanıyor. ABD merkezli Maxar Technologies şirketinin, yeni uydu görüntülerine göre 40 milden (64 km) uzun Rus askeri konvoyu Kiev'e yaklaşıyor.

ŞEHİR KUŞATMA ALTINA ALINDIĞINDA LOJİSTİK TAMAMEN KESİLECEK

Kente kuzeyden ilerleyen bu konvoyda yüzlerce zırhlı araç yer alıyor. Askeri uzmanlara göre Rus ordusu, muhtemel bir Saldırı öncesi yeniden organize oluyor, yakıt ve mühimmat ikmali yapıyor. Başkente kuzeyden ilerleyen 30 bin askerlik konvoy, şehre ulaşıp kuşatma altına aldığında lojistik tamamen kesilmiş olacak.

RUS ORDUSUNUN KİEV'İ BOĞMA PLANI

Ukrayna işgalinin yedinci gününde, Rusya'nın Kiev'i ele geçirilme planı da netleşmeye başladı. Savaş başladığı günden bu yana yaklaşık 1.5 milyon kişi şehri terk etti. Ancak Kiev'de hâlâ 1 milyonun üzerinde insan var. Üstelik kalan Kievlilerin üçte biri elinde silahla savaşmaya hazır. Dünden itibaren şehrin lojistik zinciri devre dışı kalmaya başladı. Ekmek fabrikalarının depolarında yeterli un bulunmasına rağmen, üretilen ekmek marketlere ulaşamıyor. Marketlerde gıda stokları azalırken raflar da boşalıyor. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentte sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde halk marketlere akın ediyor. Şu anda Kiev halkı mahalle mahalle gruplar oluşturarak, doğrudan ekmek fabrikalarından ihtiyaçları karşılıyor. Ancak bunun ne kadar yeteceği de belirsiz.

KİEV BARİYERLERLE MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR

Ukrayna'nın şiddetli direnişiyle karşı karşıya kalan Rus güçleri, bombardımanı yoğunlaştırdı. Kiev'de ise labirent benzeri oluşumlarda düzenlenmiş beton sıraları, kum torbası yığınları, rastgele metal, ahşap, eski lastik parçalarından veya herhangi bir şeyden yapılmış bariyerlerle mücadeleye hazırlanılıyor.

HARKOV'DA ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Rusya işgalin 7. gününde saldırıyı durduracağına yönelik bir işaret göstermedi.Kiev'e yönelik saldırılar Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da dameydana geldi. Onlarca kişi öldü.

BATILI ANALİSTLER: RUSYA YIKIM TAKTİKLERİNE GERİ DÖNDÜ

Diğer yandan Rus güçleri işgale başladıklarından beri tek bir şehri ele geçirmeyi başaramadı. Reuters'ın haberine göre, Batılı analistler Rusya'nın yıkım taktiklere geri döndüğünü söylüyorlar.