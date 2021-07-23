39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
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39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran başarılı oyuncu Gül Gölge, sosyal medya hesabından mayosuyla sere serpe kumsala uzanarak poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Gölge'nin pozlarına beğeni yağdı.

1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisindeki Nuray karakteriyle tanınan Göl Gölge, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından her anını paylaşan Gölge, yeni tatil pozlarını da yayınladı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 246 bin takipçisi bulunan Gölge, mavi mayosuyla kumsala uzanarak poz verdi. Peş peşe pozlarını paylaşan ünlü isim, paylaşımına "Yaz" notunu ekledi.

39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi

Düzgün fiziğiyle her daim adından söz ettiren 39 yaşındaki Gül Gölge, sosyal medya hesabından sık sık tatil pozlarını da paylaşıyor.

İşte Gül Gölge'nin tatil pozları...

39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
GÜROL GÜROL: sere serpe yatma konusunda banu alkandan baska sini tanimam bunlar garnatür gerci abazan guruba bunlar da yetiyo bunlar uzaniyo yada yatiyo abazanlarda begeniyo izliyo iste yapcak bisey yok yoksa bir insanin sahilde yatmasi neden bu kadar ilgi görür
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SERKAN YAMAN: UMARIM KALDIGI OTELDEKİ ÇALIŞANLARA SAYGILI DAVRANMIŞTIR.
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500
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39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi - Haberler Magazin
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