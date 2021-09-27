3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti - Haberler
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3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti

Haberler.com - Haberler | Güncel

3.Uluslararası Gıda Zirvesi'nin lansmanı, Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı'nda düzenlendi. Etkinlikte LOB'IN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

LOB'IN International, European Business Clup Association ve DMW Diplomaten International tarafından Avrupa Birliği'ne akredite düzenlenecek olan 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi ile sektörün temsilcileri bir araya geliyor. Zirvenin lansmanı, Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı'nda düzenlendi.

Görkemli törenin öncesinde basın lansmanı düzenleyen LOB'IN International Genel Başkanı Fahri Ustaoğlu, "Türkiye, Avrupa gıda standartlarını yakalamalı. Çevre felaketi, gıda maliyetlerini arttırıyor, tedbir alınmazsa yarın gıda felaketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Hayatımız ve sağlığımız gıdaya bağlıdır. Gıda standartlarında Avrupa birliğiyle hareket etmeliyiz" dedi. LOB'IN International Başkanı Fehim Ustaoğlu ise "Genç neslin sağlıklı büyüyebilmesi, yeni nesillerin sağlık problemi yaşamadan ayakta kalabilmesi, gıda sorunlarına bugünden tedbir almakla mümkün olabilecek" dedi.

3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti

Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik, "Uluslararası diplomatlar birliği olarak gıda zirvesini destekliyoruz. LOB'IN International'ın yanındayız" ifadeleri kullanırken Prof. Dr. Uğur Özgöker ise "Gıda zirvesinin bilimsel kurul başkanlığını yapmaktan onur duyuyorum. Böyle önemli bir projede yer almaktan çok mutluyum. Ekibimizle birlikte nitelikli ürün ve hizmetin devamı için bilimsel altyapımızı paylaşmaya hazırız" dedi.

3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti

Lansmana Spektral Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Can Alkoçlar ve CEO Göksel Gürsoy gibi basın, sanat, iş, siyaset ve ekonomi dünyasının öne çıkan isimleri katıldı. Şarkıcı Akın ise "Anlatamıyorum, Seni çok seviyorum" gibi popüler parçalar ile lansmana katılan davetlilere unutulmaz bir pazar günü yaşattı.

Uluslararası gıda kalite zirvesini düzenleyen Fahri Ustaoğlu, lansmanda şu açıklamalarda bulundu:

''Gıda insanın hayatı kadar önemli bir şey. Hayatımızın her aşamasında gıda var. Son dönemlerde kamuoyunun gündemine geliyor olması da gıda sorununun bilinmediğinden değil, gıdanın farkına varılmadığından olduğunu düşünüyorum. Gıda farkına varılmıyor. Şu anda insanlar daha sağlıklı gıda tüketebilmek için ciddi emek sarf ediyorlar. İlk önce GDO'lu diye başlayan, bugün insan sağlığına zararlı üretimin önüne geçilmesiyle ilgili ciddi yaptırımlar oluyor."

3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti

Ustaoğlu, "Çevrenin sürekli bozulması gıda üretimini zorlaştırdı. Özellikle tohum alanında yapılan çalışmalar insan sağlığını bozdu. Laboratuvar ortamında tohumlar insan sağlığını etkilemeye başladı. Dünya ciddi bir tehditle, gıda tehlikesiyle karşı karşıya. Su kaynaklarının azalması değil bütün bu mesele. Hatta marketlerde ürün fiyatlarının yüksek olması bile değil. Yarın bir gün çok yüksek fiyatlar ödesek de maalesef gıdaya ulaşamayacağız. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. 19 Ekim'de gerçekleşecek olan Gıda Zirvesi, yaklaşan tehlikeyi fark ettirmek için yapılıyor. İnsana kıymet vermek, daha nitelikli ürün ve hizmetle mümkündür. İnsanlığın geleceği gıdadır. Gıda zirvesini bunun için yapıyoruz" diye konuştu.

3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti

Lansmanda Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü ve Başkanı Prof.Dr. Uğur Özgöker, "Gıda güvenliği enerjinin de, ekonominin de hatta sağlığın da önünde geliyor dünyada. Bu zirve gıda konusunu uluslararası alanda taşıyacak ve gıdanın üretimden tüketime, kontrolüne, kalitesine kadar konuları izleyeceğiz" dedi.

3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti

İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu Genel Başkanı Bülent Sarıgül ise şöyle konuştu:

"İklim krizi ve çevreyle ilgili sorunlar var. Dünya 1.5 derecelik bir ısıya daha ulaşırsa bir sürü felaket yaşanacak. Gıda burada çok önemli. Gıda, yediklerimizde zehirlenmeler, diyabet ve diğer hastalıklar ortaya çkıyor. Hem çevre hem gıda çok önemli."

3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti

3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nin lansmanı gerçekleşti
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