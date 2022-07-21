Yolda yürürken tacize uğrayıp öldüresiye darbedilen genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: Ezmeye çalıştı, peşinden gelip tekme tokat dövdü - Haberler

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Yolda yürürken tacize uğrayıp öldüresiye darbedilen genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: Ezmeye çalıştı, peşinden gelip tekme tokat dövdü

Haberler.com - 3. Sayfa
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İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan 20 yaşındaki Ş.Ö., sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız, "Tacize devam edince aracın fotoğrafını çektim. Telefonu elimden almaya çalıştı. Biraz ilerledi aracıyla, sonra geri geri gelerek beni ezmeye çalıştı. Açık olan tekel bayiine sığındım. Peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü" dedi.

18 Temmuz'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan olay, Türkiye'nin gündemine oturan oturdu. İstanbul'da yaşayan Ş.Ö. (20), ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı.

ŞİKAYET EDECEĞİNİ SÖYLEYİNCE DELİYE DÖNDÜ

Korkuyla kendisini taciz eden Talip Altındal'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen Talip Altındal, otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

Yolda yürürken tacize uğrayıp öldüresiye darbedilen genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: Ezmeye çalıştı, peşinden gelip tekme tokat dövdü

PEŞİNDEN GİTTİ, İÇERİ GİRER GİRMEZ SALDIRDI

Bunun üzerine Ş.Ö. koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen Talip Altındal, daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek Talip Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan genç kız, depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı. Genç kızın saldırıya uğradığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolda yürürken tacize uğrayıp öldüresiye darbedilen genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: Ezmeye çalıştı, peşinden gelip tekme tokat dövdü

"DAKİKALARCA DEVAM ETTİ, ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Genç kız, yaşadığı dehşet dolu anları şöyle anlattı: "Tacize devam edince aracın fotoğrafını çektim. Telefonu elimden almaya çalıştı. Biraz ilerledi aracıyla, sonra geri geri gelerek beni ezmeye çalıştı. Tehditler savurunca da kaçmaya çalıştım ve açık olan tekel bayiine sığındım. Peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü. Telefonumu kırdı ve 'Beni bu telefonla mı çektin. Beni bu telefonla mı polise şikayet edecektin' dedi. Güvenlik kameralarında sadece 30 saniye gözüken dehşet anları tekel bayinin içinde de devam etti. Dakikalarca dehşeti yaşadım ve öleceğimi düşündüm o an.

Yolda yürürken tacize uğrayıp öldüresiye darbedilen genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: Ezmeye çalıştı, peşinden gelip tekme tokat dövdü

"ARACINDAN SİLAH ALIP HERKESİ TEHDİT ETTİ"

Telefonuma odaklanıp tamamen parçalamaya çalıştığını fark edince koşarak caddeye çıktım. O sırada caddede bir kadın beni otomobiline alarak sakladı. Tekelden tekrar dışarı çıkan adam kendi aracından silah alarak beni aradı ve herkesi tehdit etti. Kuzenlerim geldi olay yerine, kuzenlerimin başına silah dayayıp tehdit etti. Otomobiline sığındığım kadın, beni karakola götürdü. Şikayetçi oldum ve yakalanarak tutuklandı. Umuyorum en ağır şekilde ceza alır."

Yolda yürürken tacize uğrayıp öldüresiye darbedilen genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: Ezmeye çalıştı, peşinden gelip tekme tokat dövdü

TACİZCİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli Talip Altındal'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye götürüldü. Şüpheli Talip Altındal, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yolda yürürken tacize uğrayıp öldüresiye darbedilen genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: Ezmeye çalıştı, peşinden gelip tekme tokat dövdü

Haberler.com - 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Murat ÖREN:

Markette kızı böyle dövecek cesaret varsa bu psikopat adamda öldürür. İyi bir ceza şart. Yoksa başka insanlara da zarar verir.

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Ibrahim B:

Utanmaz ahlaksız mahluk, Allah senin belanı versin emi.....

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Fakır:

TİPE bak hele mahlukat

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