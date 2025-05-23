Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var
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Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var
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Sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi tarafından Beşiktaş'taki evinde bıçaklanan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, 62 yaşında hayatını kaybetti. 20 yaşındaki şüpheli Fatma Gülsüm P., kaçarken yakalandı. Genç kız ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle bıçakla saldırdığını iddia etti.

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

21 Mayıs Çarşamba gecesi saat 23.45 sıralarında, Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız olan 62 yaşındaki eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) ile buluşmak üzere genç kızı evine davet etti. Hollanda'da yaşadığı öğrenilen Sulukahya'nın İstanbul'a kısa süreliğine geldiği belirtilirken, görüşme sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa yönelen Fatma Gülsüm P., eline geçirdiği bıçakla Sulukahya'yı defalarca bıçakladıktan sonra evden koşarak uzaklaştı.

Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli genç kızı binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

İLK İFADESİNDE "CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM" DEDİ

Gözaltına alınan şüpheli Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Mehmet Serdar Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle bıçakla saldırdığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç kız adliyeye sevk edildi.

ROL ALDIĞI PROJELER

  • Beyaz Ölüm
  • Hülyam
  • Yakılacak Kadın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısefa.kural:

internette tanışıyorsun ve 20 yaşındasın?erkek 62 yaşında tek yaşıyor ve evine giyorsun ama saat gece 23:45??nasıl bir beklentin vardı acaba?sorsan cahil değilim,özgürlük istiyorum der.

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Zaten kimsenin aklına da başka bir olay gelmez

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Özgürlük isteyen bir kadının sonu. Her şeyi geçtim adam dedem yaşında, hayırdır kendi yaşıtını bulsana gencecik kız senin dengin mi

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