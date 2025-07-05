Yangınlardan geriye kül olmuş ormanlar kaldı! İşte yürek burkan görüntüler

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından geriye kül olmuş ormanların yürek burkan görüntüleri kaldı. O görüntüler kameralarca kaydedildi.

Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları çıktı. Özellikle son günlerde yoğunluk kazanan orman yangınları, neredeyse ülkenin tamamına yayıldı.

İZMİR YANGINLARI GÜNLERCE SÜRDÜ

Son bir hafta içerisinde İzmir'in ilçelerinde çok sayıda yangın çıktı. Buca, Seferihisar, Çeşme, Gaziemir gibi ilçelerde çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi.

Yangınlar dün itibari ile kontrol altına alınırken; geriye ise kül olmuş ormanların görüntüleri kaldı.

HATAY YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Yangınların etkili olduğu kentlerden biri de Hatay oldu. Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken; ormanlardaki tahribat da kameralara yansıdı.

ANTALYA'DA YANGIN

Bugün ise Antalya'nın Güzeloba ilçesinde yangın çıktı. Yangın ilçede etkili olurken; müstakil bir ev kül oldu. Tutuşan bir ağacı söndürmeye çalışan kadının fotoğrafı da dikkat çekti.

ÇANAKKALE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5.5 hektar orman, 0.5 hektar tarım arazisi olmak üzere toplam 6 hektar alan zarar gördü. Yangın havadan böyle görüntülendi:

BALIKESİR YANGINI SONRASI AĞAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde arazi ve makilik alanda çıkan yangına Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının ardından ise yanan ağaçların son hali görüntülendi.

ESKİŞEHİR'DEKİ TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından yangın bölgesi havadan görüntülendi.