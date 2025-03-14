Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

Gözaltına alınıp kanalına kayyum atanmıştı! Şirketten açıklama geldi
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor

Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde park halindeki 2 otomobile sokak köpekleri saldırarak araçları parçaladı. Yine aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda başka bir otomobile daha zarar veren köpekler yüzbinlerce liralık maddi hasara yol açtı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi, sokak köpeklerinin park halindeki otomobillere saldırarak büyük hasara neden olduğu bir olaya tanık oldu. Uzman fizyoterapist Erhan Akça, aracını park ettikten sonra sabah otomobilinin parçalanmış olduğunu gördü ve belediyeden zararını talep edecek.

SOKAK KÖPEKLERİ, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI PARÇALADI

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki bir sitede yaşayan uzman fizyoterapist Erhan Akça, geçtiğimiz cumartesi günü 77 ABZ 435 plakalı otomobilini oturduğu binanın önüne çekti. Daha sonra evine giden Akça, sabah otomobilinin başına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şok uğradı. Binanın önünde otomobilini parçalanmış şekilde bulan Akça, aracını köpeklerin bu hale getirdiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Sokak köpekleri Akça'nın aracının yanı sıra aynı marka ve modeldeki başka bir otomobili daha parçaladı.

Yalova'da Sokak Köpekleri Park Halindeki Araçları Paramparça Etti

"KÖPEKLER NASIL BÖYLE BİR DURUMA GELEBİLİR"

Yaşadığı olayı anlatan Akça, "Cumartesi günü 22.00-22.30 civarı evimin önüne aracımı park ettim. Ondan sonra yukarı çıktım uyudum. Pazar sabahı da gezmeyi düşünüyordum. Sabah aşağı indiğimde arabamın etrafında bir kalabalık vardı. Ne olduğunu anlamadım. aşağıya indim, bir baktım ki, benim arabada baya ciddi bir hasar var. Kaputu, ön çamurlukları parçalanmış ne olduğunu anlamadım. Arkamda başka bir araba daha vardı. Aynı model, aynı marka bir araba. Onda da aynı hasarlar olduğunu gördüm. Oradaki arkadaşlarım, komşularımın söylediği köpeklerin saldırısı olduğu. Daha sonra detaylı şekilde baktığım çok ciddi diş, kan izlerinin olduğunu gördüm kaportada. Maalesef böyle bir durum yaşadım şok oldum. Nasıl böyle bir şey olabilir, köpekler nasıl böyle bir duruma gelebilir. 2 hafta önce de başka bir arabanın aynı problemi yaşadığını gördüm. O çok daha lüks ve yeni bir arabaymış. Sahibi ağlamış bayağı arabanın başında" dedi.

Yalova'da Sokak Köpekleri Park Halindeki Araçları Paramparça Etti

100 BİN LİRALIK MASRAFINI BELEDİYEDEN TALEP ETTİ

Otomobilini servise veren Erhan Akça, aracında ortalama 100 bin liralık bir hasarın oluştuğunu ve değer kaybına uğradığını belirterek, "Sokak köpeklerinin sorumluluğu bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı ve valiliğin üzerine basa basa emir verdiği üzere belediyelerdedir. Jandarma geldi, arabayla ilgili tutanak tuttu. Diş izlerinin olduğu, bunun köpek saldırısı olduğu, orada şahitlerin olduğuna dair tutanak tutuldu. Belediye başkanıyla görüştük, bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. İki taraf da zarar görmeden çözmeye çalışıyoruz ama nasıl olacak süreci bilmiyoruz. Mahkemeye gidecek gibi duruyor" açıklamasında bulundu. Akça, belediyelerin zararı ödediğine dair emsal mahkeme kararlarının da olduğunu ifade etti.

Yalova'da Sokak Köpekleri Park Halindeki Araçları Paramparça Etti

"BİR İNSAN GEÇSEYDİ HÜCRESİNİ BIRAKMAZLARDI"

Yaşadığı bölgede köpeklerin büyük sorun oluşturduğunu anlatan Akça, şöyle konuştu: "Orada başka insanın olmaması da büyük bir şans. Kaportada ciddi kan izleri var. Ağızları parçalanmasına rağmen o köpekler arabayı parçalamaya devam etmişler. Başka bir insan geçseydi hücresini bırakmazlardı diye düşünüyorum. Ben de hayvan severim, evde kedim var ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Bunların ıslah edilmesi, toplanması lazım. Şunu demiyorum ki toplayın katledin. Bunları barınak kurup bir yere koymak da zor bir iş olmasa gerek belediyeler için. Benim oturduğum mahallede çok ciddi sokak köpeği sorunu var, insanlara da saldırıyorlar."

Yalova'da Sokak Köpekleri Park Halindeki Araçları Paramparça Etti

Bir bakıma da komik bir olay yaşadığını sözlerine ekleyen Akça, "Biraz gülünç bir olay oldu. Geçmiş olsun diye arayanların arkadan bir kıkırdama seslerini duyuyorum" dedi.

Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
img

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
img

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
img

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuvalla para kazandı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu:

Köpekler böyle birşeyi nasıö yapar dişleri kırılmazmı çok aç kaldılar demekki ama şok oldum dişleri nasıl kırılmadı onların

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimurg Anka:

Keşke bir köpek maması lobisi üyesinin arabasına yapsalardı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

tabiki insanlara zarar vermelerine karsiyim. ancak ac hayvanlar... Allah kimseyi aclikla sinamasin, aclik zordur...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Canlı anlatım! RAMS Park'ta gol yağmuru var

Gol yağmuru var! Tempo inanılmaz
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.