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Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı

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Romanya'da 33 yaşındaki bir anne, 1 yaşındaki çocuğunu yalınayak karda bırakarak çığlık atmasına neden oldu. Annesi tarafından 'Spartalı yapmak için' bu duruma maruz bırakılan çocuğun çekilen video görüntüleri internete düştü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çeken anne, çocuk istismarı nedeniyle polis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Zalim bir anne, 1 yaşındaki çığlık atan oğlunu "Spartalı yapmak için" yalınayak karda durmaya zorlarken kendini videoya çekti.

33 yaşındaki TikTok annesi, geçen hafta Romanya'nın Bükreş kentinden korkunç videonun internette paylaşılmasının ardından çocuk istismarı nedeniyle polis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Videoda, annenin sıkıntılı oğlunun ayaklarını karla dolu bir küvete soktuğu, ardından oğlunu oturtup tüm vücuduna dondurucu karları sürdüğü görülüyor.

Çocuğun çığlıkları yükselirken annenin güldüğü duyuluyor.

Kadın videoyu TikTok sayfasında paylaştı ve sosyal medya kullanıcılarının endişelerini paylaşmasıyla hızla internette viral oldu.

Facebook kullanıcısı Miu Carmen, "Kalpsiz, aptal insanlar. Ona en büyük zararı veriyorsunuz. Acısını anlamanız için size haykırıyor ve siz gülüyorsunuz. Tanrı yardımcısı olsun. Tanrı onu hayatının geri kalanı boyunca sizden uzak tutsun. Hastasınız, kendi çocuğunuzu korumuyorsunuz" dedi.

Bir başkası, Ramona Ghenea ekledi: "Aman Tanrım!!! Siz insanların hiç vicdanı yok! İzleyemiyorum bile!!"

Video hızla Bükreş Polis Genel Müdürlüğü'ne (GDPB) ulaştı ve şimdi anneyi olası çocuk istismarı nedeniyle soruşturuyorlar.

Polis, kadının "iddiaya göre bir yaşındaki oğlunun psiko-fiziksel gelişimini tehlikeye attığını" söyledi.

Polis, 3. Sektör sosyal yardım ve çocuk koruma merkezi temsilcilerinin bilgilendirildiğini ve gerekli kontrolleri yapmak için 13. Polis Karakolu'na gittiklerini belirterek güvence verdi.

GDPB'den yapılan açıklamada, soruşturmanın 3. Sektör Mahkemesi'ne bağlı Savcılık Ofisi'nin gözetiminde 13. Polis Karakolu tarafından sürdürüldüğü eklendi.

Olay Romanya'nın Bükreş kentindeki bir evde meydana geldi.

Kadın, iyi bir anne olduğunu söyleyerek kendini savundu ve videoyu sosyal medya sayfasından sildi.

Çocuğun kimliğini korumak için The Sun gazetesi kadının veya çocuğunun isimlerini ya da yüzlerini yayınlamama kararı aldı.

Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı

Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı

Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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