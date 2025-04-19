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Otomobil direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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Van'ın Muradiye ilçesinde otomobil direğe çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yararlandı.

Otomobil direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Karahan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

trde satılan araçlar AB standartlarının altında. hemen bu hale geliyor.

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