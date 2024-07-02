Vali Kızılkaya: "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız bir şekilde kararlılıkla devam edecektir"

Siirt'te yılı haziran ayına ilişkin il genelinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdiği " Siirt'in Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Siirt'in Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı ilk olarak 'terörle mücadele' kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kemal Kızılkaya, "Terör ve terör örgütleri ile mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız bir şekilde kararlılıkla devam edecektir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalarda; bölücü terör örgütü PKK'dan FETÖ'ye, aşırı sol terör örgütlerinden, dini istismar eden terör gruplarına kadar her türlü terör örgütü ile amansız bir mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizde Haziran ayı içerisinde icra edilen 13 terör operasyonu faaliyeti kapsamında; 2 adet mağara bulunarak imha edilmiştir. 1 adet bixi (pkm) makineli tüfek, 2 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet EYP, 4 adet el bombası, 5 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet 60 mm havan mühimmatı, 11 kg amonyum nitrat, 19 adet tüp, 309 metre elektirik kablosu, 1,5 metre saniyeli fitil, 99 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 200 adet uçaksavar mühimmatı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir" dedi.

"Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs, (FETÖ/PYD) terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs, PKK/KCK terör örgütüne fon sağlamak suçundan aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak adli işlem başlatılmıştır" diyen Vali Kızılkaya, "Tüm bu çalışmalarla birlikte, ilimiz genelinde her türlü terör faaliyetlerine yönelik havalimanı, otogar ve tren garında 101 şahsa yönelik Risk Analiz çalışması gerçekleştirilmiş, ayrıca terörle mücadelede önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında; ilimiz genelinde 47 hanede 128 kişiye ulaşılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı Mayıs ayına göre; ilimizde terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda yüzde 200'lük artış sağlanmıştır. Bu operasyonlarda son terörist; ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar azim, inanç ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

"Gençlerimizi tehdit eden, zehirleyen uyuşturucu çeteleri ile mücadelemizde amansız bir şekilde devam etmektedir"

"Narkotikle Operasyonları ve uyuşturucuyla mücadele" konu başlığı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Aynı azim ve kararlılıkla toplumumuzu, aile yapımızı, gençlerimizi tehdit eden, zehirleyen uyuşturucu çeteleri ile mücadelemizde amansız bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda; Haziran ayında 62 operasyon icra edilmiş olup; 83 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulanmış, 6 şahıs Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçundan tutuklanmış, 16 şahıs hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda; 1 kilo 142 gram kubar esrar, 41 gram eroin, 30 gram kokain, 1 kilo 124 gram metamfetamin, 12 kök kenevir bitkisi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 adet uyuşturucu hap, 1 Adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Narkotik maddelerin ve şüphelilerin yakalanması amacıyla mücadelemiz kararlılıkla sürerken, vatandaşlarımızın uyuma ihbar projesini etkin bir şekilde kullanmaları yönünde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ara verilmeksizin devam etmekteyiz. Ayrıca "En iyi Narkotik Polisi Anne" uygulaması eğitimi kapsamında 60 anne ve anne adayına da bilgilendirme yapılmıştır. Bu vesile ile ifade etmek gerekir ki, hemşehrilerimizin İçişleri Bakanlığımız tarafından geliştirilen uyuma mobil aplikasyonunu kendi telefonlarına indirmeleri ve böylece çevrelerinde gördükleri olumsuzlukları güvenlik güçlerimize aktarmaları narkotik olaylar karşısında birlikte mücadelemizin en güvenilir ve pratik yoldur. "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele" konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Kızılkaya ; "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz diğer bir konu da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele'dir. İl Merkezi ve ilçelerimizde bu çerçevede yapılan çalışmalarda; Haziran ayı içerisinde; 32 operasyon icra edilmiş, 47 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 25 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ton 660 kilogram kaçak akaryakıt ile 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirilmiştir"

Siber Suçlarla Mücadele

'Siber Suçlarla Mücadele' ile ilgili bilgi veren Vali Kızılkaya, "Suç ve suçlularla olan mücadelemizde vatandaşlarımızı hiç bir alanda yalnız bırakmadığımız gibi siber vatanda da siber suçlarla mücadele kapsamında da daima hemşehrilerimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalarda; Haziran ayında 22 siber olayı gerçekleşmiş olup, 16 olay aydınlatılmıştır. Terör Örgütü Propagandası yapan 56 kişi, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma 4 kişi hakkında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca yasadışı bahis oynatan ve Müstehcen içerikli paylaşım yapan 482 sitenin kapatılması sağlanmıştır. Adli Bilişim materyal incelemesi faaliyetleri kapsamında 75 materyal gerekli işlemleri tamamlanarak soruşturmacı birimlere teslim edilmiştir. Bununla birlikte Vatandaşlarımızın Siber Farkındalıklarının artırılması kapsamında Sosyal medya/internet üzerinden Dolandırıcılık olaylarına karşı Bilgilendirilmeleri maksadıyla 234 vatandaşımıza da farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir" dedi.

Düzensiz Göçle Mücadele

'Düzensiz Göçle Mücadele' konusunda da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Kızılkaya, "Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimiz genelinde de düzensiz göçle mücadele konusundaki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Siirt il genelinde Haziran ayı içerisinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ülkemize yasadışı yollarla giren ve haklarında adli işlem yapılan 3 düzensiz göçmen Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Ayrıca yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 7 Suriye uyruklu şahıs hakkında da idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca araç sürücüsü Suriye uyruklu şahıs ehliyetsiz araç kullandığından 26 bin 644 TL para cezası uygulanmış ve trafik sigortası olmayan araç trafikten men edilmiştir" dedi.

Asayiş olayları' hakkında açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde Hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp, kumar, cinayet, kadına yönelik şiddet gibi Asayiş Olayları bakımından da suç ve suçlularla mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Haziran ayı içerisinde Siirt il genelinde 527 Asayiş olayı meydana gelmiş, 448 olay aydınlatılmıştır. Bu çerçevede önem verdiğimiz bir başka hususta, ilimizde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımızdır. İlimizde suç işlemiş veya suça karışmış aranan şahısların aramızda dolaşmasına asla müsade etmedik ve etmeyeceğiz. Bu konuda ilimizde son 1 ay içerisinde; 5 yıla kadar hapis cezası alan 20 kişi, 5 ile 10 yıl aralığında hapis cezası alan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 3 kişi, ifadeye yönelik aranan 85 kişi olmak üzere toplam 111 aranan şahıs kolluk kuvvetlerimizin yoğun çalışmaları neticesinde; 68'i yakalanmış, 58 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 10 şahıs ise adli makamlarca tutuklanmıştır. Son aranan şahıs da yakalanıp adalete teslim edilene kadar, operasyonlarımız kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edecektir."

"25 Haziran'dan itibaren il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır"

Orman ve Örtü Yangınları ile Boğulma Olayları'na karşı alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Kızılkaya, "İlimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Orman ve Örtü Yangınları ile birlikte baraj ve göletlerde de boğulma olaylarına sebebiyet vermektedir. İlimizde bu tür olayları yaşanmaması için Valiliğimizce önemli tedbirler alınmıştır. Siz değerli hemşehrilerimizin esenliği ve güvenliği için geçen hafta alınan ve kamuoyuna da duyurulan tedbirleri sizlerle paylaşmak isterim. İlimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yangın riskinin önceki yıllara göre daha yüksek olması ve sınırlı miktarda bulunan orman varlığımızın korunması amacıyla, 25 Haziran 2024 tarihinden itibaren il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alınan yasaklama kararına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetimler devam etmektedir. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem uygulanacaktır. Orman yangınları konusunda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancım tamdır. Yine Siirt İl geneli için aldığımız Valilik Genel Emri ile anız yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından hasat dönemi sonuna kadar riskli alanlarda günlük denetim ve devriye görevleri sıklıkla yapılmaktadır. İl genelinde tarlasında anız yakanlara ise dönüm başına 1933 TL idari para cezası uygulanacaktır. Unutmayalım, yanan anızlar, sadece toprağı değil, geleceğimize de yakar. Boğulma olaylarının yaşanmaması için Siirt İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj ve göletlerde suya girmek süresiz yasaklanmıştır" dedi.

Bununla birlikte yüzmek ve serinlemek isteyen vatandaşların Gençlik Spor Bakanlığına ait günlük yüzme tesisleri hizmetlerinden il geneli ortalama günlük bin 400 bin 500 vatandaşın faydalanabileceğini belirten Kızılkaya, "Ayrıca çocuklarımız ve öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde bu tesislerden yararlanmaktadır. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen devriyeler AFAD ile birlikte devriye ve denetleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla Valilik tarafından alınan kararlara ve uyarılara riayet edilmesi muhtemel can kayıplarının önüne geçecektir. 2024 yılı Haziran ayı içerisinde ilimizde meydana gelen 1 orman, 18 ot ve 13 anız yangınına müdahale edilmiş, anız yakma nedeniyle 1 şahsa 34 bin 794 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Yangınların söndürülmesi için Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekiplerimizin yanında Emniyet, Jandarma ve Güvenlik korucularımız TOMA araçları ile orman ve örtü yangınlarına aktif olarak destek vermiştir. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Yapılan denetlemeler neticesinde 37 sürücü belgesi geri alınmış, 147 araç trafikten men edilmiştir"

'Trafik Olayları' hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, "Bu yıl İçişleri Bakanlığımız Hayatla Yarışılmaz mottosu ile tüm illerimizde Trafik Eğitim ve Denetim Çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu kapsamda biz de ilimizde çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Siirt Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüklerimizce Haziran ayı içerisinde 33 bin 526 araç denetlenmiştir. Yapılan denetlemeler neticesinde 37 sürücü belgesi geri alınmış, 147 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarını ihlal eden 1456 sürücüye ve 1083 araç plakasına ceza uygulanmıştır. İlimizde Haziran ayı içerisinde toplam 127 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalardan 1'i ölümlü, 81 tanesi yaralanmalı, 45 tanesi ise maddi hasarlı kazalardan oluşmaktadır. Trafik eğitimleri kapsamında 4 bin 155 kişiye Trafik Güvenliği Eğitimi verilmiştir. Ayrıca Patpat Tarım Aleti kazalarının önlenmesi amacıyla 188 vatandaşımıza eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır" dedi. - SİİRT