Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

Konya'da meydana gelen olayda kira meselesi yüzünden tartıştığı kişilerce takip edilen Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, beyzbol sopalarıyla saldırıya uğradı. Talihsiz adamı tanınmaz hale getirerek acımasızca döven şüpheliler ise gözaltında.

TARTIŞMANIN ARDINDAN TAKİP ETTİLER

İddialara göre kiracılar ile vakıf başkanı Ali Parlatır arasında kira meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmadan sonra aracıyla ilerleyen Ali Parlatır, vakfın kiracıları tarafından takip edildi.

ARAÇTAN İNDİREREK ÖLDÜRESİYE DARBETTLER

Konhaber'de yer alan habere göre; Hatıp Caddesi güzergahında Ali Parlatır'ın aracına çarparak yolunu kesen şüpheliler, 84 yaşındaki adamı araçtan indirerek beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı. Hızını alamayan saldırganlar araca da zarar verdi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Ali Parlatır, uğradığı korkunç saldırının ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheliler ise Parlatır'ın şikayetçi olması üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.