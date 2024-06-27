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Vakıf başkanına "Kira" dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

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Konya İçme Suları Vakfı Başkanı 84 yaşındaki Ali Parlatır, kira meselesi yüzünden tartıştığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye darbedildi. Yüzü tanınmaz hale getirilen Parlatır, tedavi altına alınırken, şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da meydana gelen olayda kira meselesi yüzünden tartıştığı kişilerce takip edilen Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, beyzbol sopalarıyla saldırıya uğradı. Talihsiz adamı tanınmaz hale getirerek acımasızca döven şüpheliler ise gözaltında.

TARTIŞMANIN ARDINDAN TAKİP ETTİLER

İddialara göre kiracılar ile vakıf başkanı Ali Parlatır arasında kira meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmadan sonra aracıyla ilerleyen Ali Parlatır, vakfın kiracıları tarafından takip edildi.

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

ARAÇTAN İNDİREREK ÖLDÜRESİYE DARBETTLER

Konhaber'de yer alan habere göre; Hatıp Caddesi güzergahında Ali Parlatır'ın aracına çarparak yolunu kesen şüpheliler, 84 yaşındaki adamı araçtan indirerek beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı. Hızını alamayan saldırganlar araca da zarar verdi.

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Ali Parlatır, uğradığı korkunç saldırının ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheliler ise Parlatır'ın şikayetçi olması üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (15)

Sezgin Avcı:

Amca gelmişsin 84 yaşına altında Subaru kiraya gelince ikir mikir ya çık ya kirani ver bu kadar basit

6
48
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Murat Yılmaz:

Okuduğunu anlıyon mu sen adam mülk sahibi kiracı olan karşı taraf

yanıt48
yanıt0
sinan çayırcı:

Sezgin anlayışına …..

yanıt4
yanıt0
Dağıstan:

Darbelerde kullanılan alete , darp yerlerine vs bakıldığında adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanmalılar. Akis halde gem azıya alınır...

37
0
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Halil Kurdal:

Karakolda Bir çay içer çıkarlar Türkiye burası Neticede

28
2
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İsmail Yasin:

Türkiye de adalet yok.. mafya ve çete devleti olduk.. şartlı salıverilir. sonra göstermelik bir ceza onu da paraya çevirirler. yaptıkları yanına kar kalır.. işte AKP'nin ülkeyi getirdiği son hali.

19
2
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Murat Çetin:

Adli kontrol şartı ile serbest kalırlar mı acaba

20
1
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sade vatandaş:

kira oranları yazılmamış ama Türkiye şu anda önceki geçirdiği iki krizden çok daha kötü durumda sosyal patlamaların oluşması an meselesi kirada olsam on bin lira aylıkla ne yapardım düşünmek bile istemiyorum bu sorunun çözümü bu sistemle imkansız

17
0
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faruk merttürk:

Tarikat.

4
7
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ekolojixx a:

Bağcılarda kekuların evinde oturuyorsan yada tam tersi onlar kiracıysa dikkat edin ,tehdit darp ,taciz hatta tecavize bile uğrarsın o sebepten doğulardan uzak dururum

8
3
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