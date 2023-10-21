Vahşice öldürülen Mine'nin kocası, itirafına itiraz edip, ifade değiştirdi

Denizli'de kocası tarafından öldürüp gömüldüğü arazide 6 ay sonra bulunan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın katil zanlısı kocası Mithat Kocadağ, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendiği davada canlı yayındaki itirafına itiraz ederek, ifadesini değiştirdi.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25) ile eşi Mithat Kocadağ (31) arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan 6 ay boyunca haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Canlı yayında gelen itiraf

Mithat Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi. Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu. Çuvalın ağzı açıldığında annenin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Mithat Kocadağ itirafın ardından canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.

"Üzerine biraz toprak attım"

İstanbul'dan Denizli'ye getirilen Mithat Kocadağ ifadesinde, "Eşimin ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım. Olay gecesi saat 03.00'te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin bahçesine gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" diyerek tüyleri ürpertti. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tamamlanın soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazırlandı. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Mithat Kocadağ hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'eşe nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. İddianamede, çiftin boşanma aşamasında olduğu, Mithat Kocadağ'ın genç kadını bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

'En kuvvetli zehir hangisidir?'

Düzenlenen iddianamede, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde 'En etkili fare öldüren ilaç', 'En kuvvetli zehir hangisidir?', 'İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız' başlıklarında aramalar gerçekleştirildiği ayrıca, 'Zorla ilişkide çocuk olur mu' şeklinde arama yapıldığının tespit edildiği yer verildi. Öte yandan, Mithat Kocadağ'ın eşiyle ölmeden önce birliktelik yaşandığı beyanına da dikkat çekilip, ancak boşanma aşamasında olmaları nedeniyle 'Mine Kocadağ'ın rızasıyla cinsel ilişkiye girmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu', bu nedenle birlikteliğin zorla cinsel saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi.

Aile yakınları duruşmada yerini aldı

Tekrardan yargılanmasına başlanan Kocadağ, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, öldürülen Mine Kocadağ'ın annesi Ayşe Koç, babası Mustafa Koç, katil zanlısının annesi Ümmü Kocadağ ile babası İbrahim Kocadağ ile öldürülen Kocadağ ile ilişkisi olduğu ileri sürülen H.K.'nin de aralarında olduğu 6 tanık duruşma salonundaki yerlerini aldı.

Mithat Kocadağ ifadesinde, nasıl olduğunu kendisinin de bilmediğini, eşiyle mutfakta kahve içip, çikolata ve çubuk kraker yediğini ve eşinin kendisinin H.K. ile daha mutlu olduğunu söylemesi üzerine tartışma yaşadığını anlattı. Eşinin 'Sen ne biçim erkeksin' dediği için ağzını kapattığını, daha sonra çocuğunun uyuduğu odaya geçip, yattığını söyledi. Öksürük seslerini duyması üzerine uyandığında hareketsiz yattığını gördüğünü, çocuğun görüp korkmaması için bazaya sakladığını ifade etti. Öldürme kastığının olmadığını ve olayı tasarlamadığını açıklayan Kocadağ, daha sonra cesedi çalıştığı otelin yakınlarına bıraktığını ve üzerini yırtıcı hayvanlar zarar vermesin diye branda ile örttüğünü söyledi.

Mahkeme heyetinin telefondaki aramalarına şu sözlerle cevap verdi; "Köy yeri sürekli bit, pire oluyor. Çocuğa bulaşmasın" diye ilaçlamak istedim o nedenle arama yaptım" dedi. Hamilelik konusundaki aramayı eşinin H.K. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bu nedenle yaptığını belirtirken 'İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız?' başlıklı arama için; eşim, 'Hüseyin seni döver' demişti. Aramayı bu nedenle yaptım" ifadelerini kullandı. Telefonundaki diğer aramaları eşinin yaptığını savunan sanık Kocadağ, "Eşim benim telefonumu benden daha çok kullanıyordu. O aramaları hatırlamıyorum. Eşim yapmış olabilir" dedi.

Duruşmada tanıklardan H.K., Mine Kocadağ ile ilişkisini kabul etti. Bir başka tanık ise H.K.'nın da Mine Kocadağ'a şiddet uyguladığını söyledi. Mahkeme heyeti, diğer 5 tanığında dinlenmesi için duruşmayı erteleyip, sanık Kocadağ'ın tutuklunun halinin devamına karar verdi. - DENİZLİ