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Turistlerin paralarını çalıp sokak ortasında göbek attılar

Turistlerin paralarını çalıp sokak ortasında göbek attılar
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İstanbul'da turistlerin parasını çalıp oyun havası oynadıkları anı sosyal medyadan paylaşan dolandırıcılara ilişkin ekipler harekete geçti. 26 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da turistlerin paralarını el çabukluğu ile çalan şahıslar ardından sokakta oyun havasıyla eğlendiler.

Turistlerin paralarını çalıp oyun havası eşliğinde göbek attılar

TURİSTLERİN PARALARINI EL ÇABUKLUĞU İLE ÇALDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde, taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden bazı kişilerin turistleri kandırarak organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterileri taksilerine yönlendirdikleri ardından ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle paraların bir bölümünü el çabukluğu ile çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, bazı olaylarda suç işlerken güvenlik kameralarına yansıdı.

Turistlerin paralarını çalıp oyun havası eşliğinde göbek attılar

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde daha önceden tespit edilen 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Saffet Ü.'nün (45) aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.

Turistlerin paralarını çalıp oyun havası eşliğinde göbek attılar

SOKATA OYNAYARAK KUTLAMA YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Öte yandan polis şüphelilerin yaptıkları dolandırıcılık olaylarından sonra şüphelilerden bazılarının sokakta oyun havası eşliğinde oynadıkları anların görüntülerine ulaştı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde şüphelilerin sokağın ortasında kendilerine katılan bazı vatandaşlarla birlikte oynadıkları görüldü.

Turistlerin paralarını çalıp oyun havası eşliğinde göbek attılar

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 33 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına takılan şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterilerin otomobile binmesinin ardından daha hareket etmeden ellerindeki paraları istedikleri, sözde kontrol ediyormuş gibi yaparak bir kısmını çaldıkları görüldü.

Turistlerin paralarını çalıp oyun havası eşliğinde göbek attılar

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İKİ AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan polis operasyonunda hedef listede bulunan Kerem Doğan adlı kişinin 19 Kasım 2024 tarihinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Kağıthane, Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi taksici S.Y. ile girdiği kavga sonucu Kerem Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Turistlerin paralarını çalıp oyun havası eşliğinde göbek attılar

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 33 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyesi 12 kişinin ise daha önce yapılan ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Haram para nasıl boğazınızda geçecekti acaba...

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Haber YorumlarıAlkurt:

Sağ olsun Polis kardeşler yakalıyor , hakim serbest bırakıyor. Tezat

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