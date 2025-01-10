Turistlerin paralarını çalıp sokak ortasında göbek attılar

İstanbul'da turistlerin paralarını el çabukluğu ile çalan şahıslar ardından sokakta oyun havasıyla eğlendiler.

TURİSTLERİN PARALARINI EL ÇABUKLUĞU İLE ÇALDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde, taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden bazı kişilerin turistleri kandırarak organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterileri taksilerine yönlendirdikleri ardından ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle paraların bir bölümünü el çabukluğu ile çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, bazı olaylarda suç işlerken güvenlik kameralarına yansıdı.

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde daha önceden tespit edilen 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Saffet Ü.'nün (45) aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.

SOKATA OYNAYARAK KUTLAMA YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Öte yandan polis şüphelilerin yaptıkları dolandırıcılık olaylarından sonra şüphelilerden bazılarının sokakta oyun havası eşliğinde oynadıkları anların görüntülerine ulaştı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde şüphelilerin sokağın ortasında kendilerine katılan bazı vatandaşlarla birlikte oynadıkları görüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 33 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına takılan şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterilerin otomobile binmesinin ardından daha hareket etmeden ellerindeki paraları istedikleri, sözde kontrol ediyormuş gibi yaparak bir kısmını çaldıkları görüldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İKİ AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan polis operasyonunda hedef listede bulunan Kerem Doğan adlı kişinin 19 Kasım 2024 tarihinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Kağıthane, Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi taksici S.Y. ile girdiği kavga sonucu Kerem Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 33 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyesi 12 kişinin ise daha önce yapılan ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.