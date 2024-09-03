Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 gün önce kaybolan Narin'in annesinin gazetecilere yaptığı açıkalmadaki çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Narin'in son olarak evin etrafında amcası ile birlikte gördüğünü söyleyen anne, polis ve jandarmalara ise ilk başta görmediğini söylediğini, daha sonra tam tersi konuştuğunu kaydetti.

NARİN'İN ANNESİNDEN ÇELİŞKİLİ SÖZLER

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala bir haber alınamadı. Ekipler 14 gündür arama çalışmalarına devam ederken, annenin gazetecilere yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

"MUHTAR AMCASIYLA BİRLİKTE OTURUYORLARDI"

"Erkekler o gün köyde değilmiş ya muhtar saat 06.30'da köyde görülmüş, sizden biri gördü mü?" sorusuna anne Yüksel Güran çelişkili ifadeler verdi. Güran şunları söyledi: "Hayır ben muhtarı gördüm. Saat kaç bilmiyorum, ben aşağıya gittim şartelimi kapattım, baktım muhtar amcasıyla birlikte orada oturuyorlar. Evinde oradaydılar. Muhtar tarlaya gidiyor, çiftçidir üstü başı her zaman çamur.

JANDARMAYA İLK BAŞTA "GÖRMEDİM" DEMİŞ

Jandarmaya da dedim, ben ilk başta hatırlamadım. Sonra dışarı çıktım, aklım başımda olmadığını söyleyip gördüğümü söyledim. Narin'i 6.30'da amcasının yanında gördüm. Dinomomu açıp sonra balkonumu yıkadım."

ÇARPICI İDDİA: ARAÇTAN ALINAN ÖRNEKLER KAN, İDRAR VE KUSMUK

Amcanın gözaltı sürecinde arabasının şoför koltuğundan örnekler alınmış ve bu örneklerin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtilmişti. Gazeteci Özlem Gürses, alınan örneklerle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gürses, örneklerin kan dokusu, idrar ve kusmuk olduğunu iddia etti.

NARİN İÇİN ÖZEL EKİP ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Narin'i arama çalışmalarının 14'üncü gününde, jandarma tarafından oluşturulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı. Mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.