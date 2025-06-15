Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Binlerce Kişinin Katılımıyla Toprağa Verildi

Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Binlerce Kişinin Katılımıyla Toprağa Verildi
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Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşanan traktör kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde traktör kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde evlerinin yakınında bulunan bahçeye gitmek üzere yola çıkan Selendi İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yusuf Akdeniz'in kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilmiş, ağır yaralanan genç, Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Akdeniz, hayata veda etmişti.

Cenaze namazında gözyaşları sel oldu

Selendi Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını İlçe Müftüsü Derviş Makas kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Yusuf Akdeniz'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu ve Eskin Mahallesi Madır Sokak'ta bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti başkanları, daire müdürleri, öğretmenleri, okul arkadaşları, ailesi ve binlerce Selendili katıldı. Baba Zafer Akdeniz taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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