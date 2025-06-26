Trafik Tartışması Sonrası Darp Edilen Oyuncu: 'Ölecektim'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sonucu darp edilen oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, "Başka bir kamyoncu gelip araya girmeseydi sanırım orada ölecektim" dedi.

Olay, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki tır, oyuncu Mehmet Akif Akdeniz (25) idaresindeki otomobili önce sıkıştırdı, ardından önüne kırdı. Akdeniz'in polise şikayette bulunacağını söylemesi üzerine taraftar arasında tartışma başladı. Araçtan inen şoför ile yolcu genç oyuncuyu darp etti. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Akdeniz, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Başka bir kamyoncu gelip araya girmeseydi sanırım orada ölecektim"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Akif Akdeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bazı insanların gerçekten yatacak yerleri yok. 130 kilometre ile beni sıkıştıran, makas atan kamyonu uyarmayıp teşekkür mü etmeliydim? 'Aferin şoför bey, böyle devam. İleride 3 çocuklu bir aile var, onların üstünden geçin' mi demeliydim? Videosunu çektiğimi görünce beni emniyet şeridine atana kadar sıkıştırdı. Korksun diye 'Polisi aradım, geliyorlar. Video kaydı ve fotoğraf var' dedim. 'Senin gibi pi*ler yüzünden hapis yattım, video çekip paylaşmışlar. Sen de paylaş, yatarım bir daha ne olacak lan' diyerek üstüme yürüdü. Onu çok yakınıma girdiği için itekledim. Sonra vurmaya çalıştı. Kendimi savundum. Ardından tırdan 3 kişi daha indi. Beni yere düşürüp, suratıma, gözüme, boynuma, sırtıma tekme ve yumruk atmaya başladılar. Başka bir kamyoncu gelip araya girmeseydi sanırım orada ölecektim. Arabaya kaçıp sığınmaya çalışırken bile saldırıya devam ettiler"

"Siz de aynı bu zihniyettekiler gibi insanların canına kast etmeyi normalleştiriyorsunuz"

Akdeniz, açıklamasının devamında sosyal medyada olayı küçümseyen kişilere de tepki göstererek, "Siz hiçbir olayı doğru yorumlamadan, okumadan, anlamadan, başınıza gelmeden 'İyi olmuş kardeş, karışma millete, sana ne' diyenler... Sizin hakkınızda da şikayette bulunacağım çünkü sizde aynı bu zihniyettekiler gibi insanların canına kast etmeyi normalleştiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Sağ gözüm bulanık görüyor"

Ayrıca, sağlık durumu hakkında bilgi veren Mehmet Akif Akdeniz, "Tüm yüzeysel yaraları geçtim. Boynumda dayanılmaz bir ağrı var. Sağ gözüm bulanık görüyor" dedi.

"Tarafların, müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınarak adli tahkikata başlanılmıştır"

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Gebze ilçemiz Anadolu Otoyolu üzerinde araç ve tırda bulunan şahısların yol verme sebebiyle tartıştığı ve araçta bulunan 2 şahıs ile tırda bulunan 2 şahsın kavga ettiği olay sonucunda, olaya karışan 4 şahsın tedavileri akabinde birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine tarafların, müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - KOCAELİ