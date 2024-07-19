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Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

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İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup annesi Eylem Tok'la birlikte kaçtıkları ABD'de yakalanan Timur Cihantimur, cezaevinde 3 kişinin saldırısına uğradı. Dudağı patlayan, dişi kırılan Cihantimur, hastaneye kaldırıldı ancak yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok'la kaçtığı ABD'de yakalanıp tutuklanan Timur Cihantimur, cezaevinde saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu dudağı patlayan, dişi kırılan Cihantimur hastaneye kaldırıldı. Cihantimur, hastanede yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildi.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

TELEFON SIRASI BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde karıştığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi yazar Eylem Tok'la birlikte kaçtığı ABD'de yakalanan Timur Cihantimur cezaevinde ölümden döndü. Geçtiğimiz hafta kendi talebi üzerine yeni cezaevine nakledilen Cihantimur, telefon sırası beklerken 3 tutuklunun saldırısına uğradı.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

DUDAĞI PATLADI, DİŞİ KIRILDI

Kafasına ve yüzünün çeşitli yerlerine darbe alan Cihantimur'un dudağı patladı, dişi kırıldı. Hastaneye kaldırılan Cihantimur yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildi. Cihantimur'un cezaevindeki karantina bölümüne alındığı öğrenildi.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarptı.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralandı ve olaydan sonra anne Eylem Tok olay yerine polislerden önce giderek oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı. Eylem Tok ve oğlu, ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptı ve buradan da ABD'ye kaçtılar. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarıldı ve ikili 14 Haziran'da ABD'de yakalanıp tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Timur Cihantimur Eyüpsultan Eylem Tok İstanbul trafik Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (10)

Barış O. B.:

Yemin ediyorum içimin yağları eridi. Teşekkürler bro's

58
2
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Koray GENÇ:

Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu, acılı ailenin ahı kalırmı.

46
1
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Mert Kalyoncu:

Bu çocuğu kesinlikle Türkiye'ye iade etmeyin.

41
2
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Murat Celik:

yok zaten Türkiye'de olsaydı şimdiye kadar çıkmıştı

yanıt48
yanıt1
Yunus Akcan:

Aldığım en güzel haberdi bugün. Ölen kardeşimizin kanı yerde kalmaz inşallah

35
0
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Abdülkadir Yolbilir:

Seviyorum şu yankileri

16
0
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Murat DOĞAN:

ilahi adalet

13
0
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Kralçıplak:

Bıldır yediği hurmalar bu yıl …… tırmalar

13
0
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Efe Karahanlı:

Kesinlikle yalan. Ailesi yaptırıyordur bu haberleri

3
3
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Mert D:

Babanın parası kurtarsın hadi şimdi seni

1
0
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