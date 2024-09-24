Üye Girişi
Haberler

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiktok fenomeni Kübra Aykut Sultanbeyli'de 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Aykut, birkaç saat önce kilo vermesinden şikayet ederek takipçilerinden yardım istemişti.

'Kendime uygun damat bulamıyorum' diyerek kendi kendiyle evlenen fenomen Kübra Aykut, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Aykut'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

KENDİNE DÜĞÜN YAPMIŞTI

Sosyal medya platformu Tiktok'taki yayınları ile fenomen olan Kübra Aykut, geçen yıl 'Beni hak eden yok' diyerek kendisiyle evlenmişti. Kendi kendine yaptığı düğünle çok konuşulan fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ekoltv'nin haberine göre, Aykut'un yakın arkadaş olduğu Dilan ve Engin Polat çiftinin de acı haberin ardından hastaneye gittiği öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un ölmeden 6 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Aykut, paylaşımında hiç yemek yiyemediğini söyleyerek kilo kaybı yaşadığına çok üzüldüğünü dile getirdi. Aykut, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor" dedi. Aykut'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Sosyal Medya Sultanbeyli Ünlüler 3-sayfa Yaşam

İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor

Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Yeni devlet kuruluyor
500

Yorumlar (1)

Fatih Sultan:

yorum yapmıyorum çoluk çocuğum var

9
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler! Emirhan Kavraz kim, katili bulundu mu? Bursa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Gemlik, Mudanya, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne? Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });