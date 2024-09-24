Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

'Kendime uygun damat bulamıyorum' diyerek kendi kendiyle evlenen fenomen Kübra Aykut, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Aykut'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

KENDİNE DÜĞÜN YAPMIŞTI

Sosyal medya platformu Tiktok'taki yayınları ile fenomen olan Kübra Aykut, geçen yıl 'Beni hak eden yok' diyerek kendisiyle evlenmişti. Kendi kendine yaptığı düğünle çok konuşulan fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ekoltv'nin haberine göre, Aykut'un yakın arkadaş olduğu Dilan ve Engin Polat çiftinin de acı haberin ardından hastaneye gittiği öğrenildi.

6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un ölmeden 6 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Aykut, paylaşımında hiç yemek yiyemediğini söyleyerek kilo kaybı yaşadığına çok üzüldüğünü dile getirdi. Aykut, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor" dedi. Aykut'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.