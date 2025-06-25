TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü

Venezuela'da 25 yaşındaki TikTok fenomeni Jesus Sarmiento, canlı yayında evine yapılan silahlı baskında vurularak öldürüldü. Yayın sırasında "Beni vurdular" diyerek yardım isteyen Sarmiento'nun olay anı sosyal medyada infial yarattı.

Olay, genç adamın TikTok'tan bazı üst düzey devlet yetkilileri ve çete liderlerini isim vererek kendisinden haraç almakla suçlamasından kısa süre sonra meydana geldi.

Saldırı sırasında Sarmiento evindeydi. Canlı yayında iki silahlı saldırgan eve girdi, Sarmiento'ya defalarca ateş etti. Genç adam yere yığıldıktan sonra da tekrar ateş edildiği görülüyor. Annesi ise çığlıklar atarak yardım istedi. Sarmiento'nun en az 9 kurşunla vurulduğu, annesinin ise karın bölgesinden yaralandığı ve hayatta kaldığı bildirildi.

Sarmiento, saldırıdan önceki saatlerde sosyal medyada birçok video paylaşarak bazı polislerin ve yetkililerin, ülkenin korkulan çeteleriyle birlikte çalıştığını iddia etmişti. Bu videolarda İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Aragua Valisi Johana Sánchez gibi isimleri açıkça suçlamıştı.

Ayrıca kendisine Venezuela'nın en tehlikeli çetelerinden Tren del Llano ve Tren de Aragua tarafından tehditler gönderildiğini söylemiş, güvenlik birimlerini etiketleyerek yardım istemişti.

Canlı yayında kendi ev adresini paylaşıp, korunmak için devlet kurumlarına yalvardı. Aynı zamanda daha önce polis tarafından kaçırıldığını ve cezaevindeyken de tehditler almaya devam ettiğini açıklamıştı.

Bilgisayar programcısı olan Sarmiento'nun, iki eski sevgilisi hakkında yaptığı şikâyetler nedeniyle mahkemeye gitmeden önce canlı yayını başlattığı belirtiliyor.

Venezuela Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcı Tarek William Saab, suikastı gerçekleştirenlerin tespit edilip cezalandırılması için çalıştıklarını açıkladı.

ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Tren de Aragua çetesi, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp gibi birçok suçla ilişkilendiriliyor. Lideri Niño Guerrero, 2023'te bir hapishaneye düzenlenen operasyon sonrası kaçmıştı. Yetkililer çetenin dağıtıldığını söylese de, çete üyeleri halen aktif olarak birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

Benzer bir olay geçen ay Meksika'da yaşanmış, bir kadın influencer da canlı yayında öldürülmüştü. O olay kadın cinayeti olarak soruşturuluyor, ancak çete bağlantısı bulunamamıştı.