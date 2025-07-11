Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevleri kontrol almak için Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 5 uçak, 4 helikopter ile karadan da 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

RÜZGAR YANGINA MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan, alevlerin Sofuköy Mahallesi'ne yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı. Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.