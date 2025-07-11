Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye takviye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin Sofuköy Mahallesi'ne yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevleri kontrol almak için Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 5 uçak, 4 helikopter ile karadan da 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

RÜZGAR YANGINA MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan, alevlerin Sofuköy Mahallesi'ne yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı. Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.