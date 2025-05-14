25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup polise saldırdı; 97 kişi gözaltına alındı. Polisin gençleri darbettiğini iddia eden Murat Ağırel'e ise Vali Davut Gül'den tepki geldi. "Tam olarak öyle olmadı" diyen Gül, protestocuların saldırısı nedeniyle 13 polisin inşaat çukuruna düşerek yaralandığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

ENGELLEMEK İSTEDİLER

Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

97 KİŞİ GÖZALTINDA

Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

TERS KELEPÇE VE DARP İDDİASI

Ancak gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından birtakım iddialar ortaya atarak "Polis müdahale etti, öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı" dedi.

Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

VALİ GÜL'DEN JET HIZINDA YANIT

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia sonrası bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise "Tam olarak öyle olmadı" diyerek Ağırel'in iddialarına cevap verdi. Vali Gül paylaşımında "Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün, Nurettin Yıldız'ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı. Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

YUMURTALI SALDIRI

Öte yandan etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen yazar Nurettin Yıldız, yumurtalı saldırıya uğradı. Yıldız, etkinliğin düzenlendiği salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrencinin tepkisi ile karşılaştı. O anda nereden geldiği belli olmayan bir yumurta Yıldız'ın oturduğu kürsüye doğru fırlatıldı. Olayın ardından çıkan arbede sonucu protestocu, salondan çıkarıldı. Yıldız'a yumurtanın fırlatıldığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

İşte Vali Gül'ün o paylaşımı;

Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAyhan KURT:

Muhalefet in yerini öğrenciler aldı helal olsun cocuklara

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme103
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

6 yaşında çocuk evlenebilir diyen bir zihniyet Boğaz içi üniversitesinde konuşmacı olarak katılıyorsa bu öğrencilerden nasıl bir tepki bekliyordunuz? Ne işi var bu adamın üniversitede?

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Başkalarının hakkına saygısı olmayan , polise saldıran seküler yobazların üniversite ile ilişiği derhal kesilmeli.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Polis olaylara müdahale yerini zamanını şeklini sebebini planladiktan sonra disiplinli bir şekilde ölçülü kuvvet kullanarak müdahale etmelidir. Gostericiler çepeçevre sarılıp kaçış yerleri kapatılmaz. Maksat GOSTERİCİYİ DÖVMEK DEĞİLDİR

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMüminYalansöylemez:

Öğrencileri maşa olarak kullananların tespit edilmesi lazım. Yazık gençler nelerle uğraşıyor. İslam Araştırmaları için Nurettin Yıldız'ın konuşulmasından nasıl rahatsızlık duyulur ki? Üniversitede bu konuşmaya neden bir öğrenci karşı çıkar ki? Bu öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirebileceği yaşlarda böyle protestolara yönlendirenler bu öğrencilerin en büyük düşmanıdır!

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.