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7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı

Sosyal medya platformu TikTok'ta 7.3 milyon takipçisi olan "Melek Azad" lakaplı Fatma Demir, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle evinde gözaltına alındı. Demir, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.