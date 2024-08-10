Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren Harun Gül'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Harun Gül'ün, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, sonrasında da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ 3 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise 'çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül'ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet müdürlüğüne götürülen Harun Gül'ün ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül'ün Serpil Gül'ü silahla kovalaması, vatandaşların 'dur yapma' uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise Harun Gül'ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.