Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Sinan Ateş cinayetinde bir süre tutuklu kalan avukat avukat Serdar Öktem İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uğradığı silahlı suikastta hayatını kaybederken, olay yerinden ilk görüntüler geldi. Otomobilin sürücü kısmındaki cama çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, Beşiktaş yönüne doğru seyir halindeyken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında aracında silahlı suikasta uğradı.
AVUKAT SERDAR ÖKTEM SİLAHLI SUİKASTTA HAYATINI KAYBETTİ
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Öktem'in saldırıya uğradığı olay yerinden ilk görüntüler geldi. Öktem'in aracına çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.
