Haberler

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Haber Videosu

Sinan Ateş cinayetinde bir süre tutuklu kalan avukat avukat Serdar Öktem İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uğradığı silahlı suikastta hayatını kaybederken, olay yerinden ilk görüntüler geldi. Otomobilin sürücü kısmındaki cama çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, Beşiktaş yönüne doğru seyir halindeyken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında aracında silahlı suikasta uğradı.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM SİLAHLI SUİKASTTA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntülerAvukat Serdar Öktem

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öktem'in saldırıya uğradığı olay yerinden ilk görüntüler geldi. Öktem'in aracına çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.