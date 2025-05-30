Selfie çekmek istediği kaplanın saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı

Tayland'da bir adam dev bir kaplanla selfie çekmeye çalışırken saldırıya uğradığı şok anlar kameraya yakalandı.

Endişe verici video görüntülerinde heyecanlı turist hayvanın yanında çömelirken ve sırtına kolunu atarken görülüyor. Ardından kaplan ona saldırıyor.

Adam yere yıkılıyor ve korku içinde çığlık atarken duyuluyor. Kaplanın eğitmeni onu adamın üzerinden almak için umutsuzca mücadele ediyor.

Eğitmen güçlü avcıyla birkaç kalp durdurucu saniye mücadele ediyor, sonunda onu sakinleştirmeyi başarıyor.

Videonın başında turist güvenle hayvanı iple yönlendirirken ve kürkünü okşarken görülüyor - başına gelecek acımasız saldırıdan tamamen habersiz.

Olayın videosu viral oldu, izleyiciler yorumlarda yaşananlar hakkında düşüncelerini paylaştı.

Bir kişi şöyle yazdı: "Kediler genellikle vücudunun alt (sırt) bölgesinin okşanmasından hoşlanmaz. Bu adam kaplanı sürekli olarak bahsedilen vücut bölgesi yakınında okşadı, bu da kaplanı sinirlendirmiş olmalı. Son damla fotoğraf için onu sarması oldu."

Bir başkası ekledi: "Bu ürkütücü video, turistlerin Tayland'da kaplanlarla riskli fotoğraf çekimlerine kandırıldığı tehlikeli trendi gözler önüne seriyor."

Üçüncü kişi şöyle dedi: "Sorun okşama değil (bu da aptalca ve tavsiye edilmez), poz verirken kaplanı sırtından tutması. Kediler kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Kedi bunu kendisine hükmetme işareti olarak da yorumlayabilir."

Neyse ki adam, Phuket'teki ünlü Tiger Kingdom'da yaşanan olayın ardından sadece hafif yaralandı.

Bu, son zamanlarda bir turistin vahşi hayvanla etkileşime girmeye çalışmanın sonuçlarını yaşadığı tek vaka değil.

Bu ayın başlarında bir hipopotam, kadın turistin yaklaşmaması yönündeki uyarıları görmezden gelmesinin ardından onu yere serdi.

Görüntülerde öfkeli hayvanın kadına doğru hücum etmesi ve kafasıyla onu yüzükoyun yere çarpması görülürken, çevredekiler dehşet içinde izliyor.

Kamera arkasındaki kişi "saldıracak" diye bağırıyor ve bir çocuğa kadın hayvana yaklaşırken "buna aptal denir" diyor.

Çocuk "dinlemiyor" yanıtını veriyor. Şişman yaratık ona doğru hücum ediyor, onu çime çarpıyor ve Salı gecesi St Lucia'da olay yerinden kaçıyor.

Kameraman şaşkın kadın ayağa kalkıp bir adama dayanarak sendeleyerek uzaklaşırken "aptalsın" diye bağırıyor.

"St Lucia News" Facebook sayfasında paylaşılan videoda "kasaba boyunca uyarılar asılı" olduğu ancak "hipopotamlara yaklaşırken insanların hâlâ aptalca riskler aldığı" belirtildi.

Başka bir Facebook sayfası olan "Unofficial: Into the Wild" şöyle ekledi: "Ziyaretçilere pansiyon, misafirhane sahipleri ve işletmeler tarafından hipopotamlardan uzak durmaları söyleniyor. Ama bazı insanlar dinlemiyor. Ciddi şekilde yaralanmadıkları veya ölmedikleri için çok şanslılar. Aptalca davranışlarıyla hipopotamı insanlara karşı potansiyel olarak daha agresif hale getirdiler."

Yerel medyaya göre, olaya karışan turistlerin St Lucia'yı terk etmeleri emredildi ve konaklama tesislerine gelecekte onlardan rezervasyon almamaları tavsiye edildi.

Zululand Observer "Kasabayı boşaltmak için bir saat süre verildi, aksi takdirde kolluk kuvvetleri işlemleriyle karşı karşıya kalacaklardı" diye bildirdi.